Hun har pornoens mest episke røv

En farligt fyldig strutrøv hun ikke er bange for at vise og bruge, er 23-årige Abella Dangers helt store talent, og det er da også den, der gav en fornem pris natten til søndag i Las Vegas, hvor det årlige AVN Awards løb af stablen.

Danger varmer her op til festen sammen med producer og instruktør Jules Jordan:

23-årige Danger, der har lavet porno siden 2014, var som det meste den amerikanske sexbranche samlet i Las Vegas i sidste uge til en sexmesse, som kulminerede med den store prisfest AVN Awards. Prisuddelingen kaldes Porno Oscars, idet det er største og mest kendte af sin art.

Danger, der oplyser, at hendes numse ikke har kunstigt fyld, fejrer sin pris ved at ryste den til AVN-efterfesten:

Danger, der før har modtaget et par AVN priser som årets nye starlet i 2016 og bedste dobbeltpenetrationscene i 2017, var dog ikke aftenens helt store vinder.

Igen i år løb australske Angela White, som i 2018 hentede 14 statuetter, med et hav af priser. Denne gang ni.

Bedste analsexscene i filmen ‘I Am Angela’ med Rocco Siffredi, der selv blev årets udenlandske mandelige pornostjerne. 33-årige White tog også bedste gruppsexescene - blandt andet sammen med Abella Danger filmen ‘After Dark', som er instrueret af Kayden Kross, der blev kåret til årets instruktør - hvilket hun også blev ved Xbiz Awards, AVN’s frække lillebror, for to uger siden,

Angela White fik en pris for bedste oralsexarbejde i ‘Angela by Darko' og bedste trekant med Kissa Sins og Markus Dupree i The Corruption of Kissa Sins.

Og så fik hun den store ære, at fans kårede hendes bryster som pornonens mest spektakulære, som også skete sidste år. Ligesom fans igen kastede flest stemmer efter hende som Favorite Female pornstar.

Herunder poserer White på den røde løber:

@ANGELAWHITE Congratulations Angela for winning Female Performer of the Year at the @avnawards for the second year in a row. pic.twitter.com/rY0G6RqIiK — George (@ApacheWarrior) January 27, 2019

White tog selvfølgelig også aftenens hovedpris som Female Performer of the Year.

- Jeg prøver altid gøre det bedste, jeg kan, og jeg presser mig selv til at blive bedre og bedre, så jeg udfordrede mig selv for at se, om jeg kunne gøre det endnu bedre end forrige år. Og jeg føler virkelig, at i år har jeg gjort mit arbejde vigtigere og mere betydningsfyldt og mere inkluderende, udtalte hun til avn.com efter festen.

Årets frækkeste: 32-årig kvinde har pornoens mest spektakulære bryster

Den store vinder fra Xbiz Awards, filmen ‘Abigail’ med Abigail Mac, fik tre mindre priser, bedste dobbeltpenetrationsscene og bedste for pigesex. Filmens Instruktør Kayden Kross fik en pris for sit samlede arbejde i 2018.

Herunder kan du se trailer til ‘Abigail’:

Historien bag årets film, det sort/hvide drama ‘The Possession of Mrs. Hyde’ - se trailer over artiklen - er helt særlig, idet den er et samarbejde på tværs af tre generationer. Den afdøde pornolegende Lasse Braun skrev manuskriptet sammen med sin søn Axel Braun, og den er instrueret af Axels søn Rikki Braun.

Axel, der som den eneste fire gange er kåret som bedste instruktør ved AVN Awards, var meget rørt:

- Jeg er så glad for det her. Bare det at tale om det, får mig næsten til at græde, fordi det er sådan en personlig ting for mig. Det er svært at tale - det handler ikke kun om prisen. Det handler om at vide, at jeg har bragt noget til live, som min far gerne ville have lavet, siger Braun, der desuden, for niende år i træk, vandt prisen for bedste pornoparodi, denne gang for ‘Deadpool XXX.’