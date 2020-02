Hun vil lukke Pornhub - og 300.000 hjælper hende

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Er porno skadeligt? --

Laila Mickelwait er en amerikanske antipornoaktivist, som mener, at porno er kvindehadsk og voldelig mod kvinder.

Derfor har hun oprettet en underskriftsindsamling på change.org, som på to uger har fået 300.000 støtter.

Målet er at få verdens største pornosite, pornhub.com, lukket.

Sådan ser indsamlingens logo ud.

Mickelwait, der meget passende har en kritisk bog om porno på trapperne, hævder, at pornhub.com bevidst ikke sletter - eller forhindrer - at videoer med mindreårige, handlede kvinder eller voldtægter uploades på sitet.

Antipornoaktivisten henviser blandt andet til en sag om en 15-årig pige, der angiveligt optræder i en række videoer og fotos på sitet (og på snapchat og Periscope).

‘Det er på tide at lukke dette superrovdyrs-site og drage direktørerne bag til ansvar', hedder i indsamlingen, der skal sendes til det amerikanske justistministerium.

Antipornoaktivisten er ikke ude på at lukke alle verdens pornosider:

- Jeg taler om at lukke et multimilliondollarfirma, der tjener penge på voldtægter, sex-trafik, og overgreb på kvinder og børn. Det er ikke et ekstremt synspunkt at mene, at det største og mest populære pornosite i verden ikke burde have lov til at profitere på traumer, udnyttelse og voldtægt af kvinder og børn.

I et svar på anklagerne erkender pornhub-ledelsen, at der kan være ulovligt indhold på sitet, men de afviser anklagerne, om at de er medskyldige i, at indholdet bliver publiceret:

‘Pornhub er fast besluttet på at slette og bekæmpe alt ulovligt indhold på nettet, inklusiv indhold uden samtykke og børneporno. Alle påstande om det modsatte er kategorisk, faktuelt forkert.’

Ydermere hedder det i pressemeddelelsen, at pornhub har et stort hold moderatorer, der manuelt ser uploads igennem, ligesom de også har et arsenal af digitale værktøjer, der skal afsløre tidligere oploadet ulovligt indhold.

Ikke alle er lige begejstrede for indsamlingen. Som den tyske sociolog og pornoforsker Madita Oeming tweeter, gemmer der sig et religiøst motiveret had mod pornografi i krigen mod porno.

I’m all for taking a critical look at PornHub, but this article & petition come from a religiously motivated Republican background that is instrumentalizing this case to push their ”war on porn.“ they are coming for you, too. For all of us. Please be careful with sharing it  — Madita Oeming (@MsOeming) February 18, 2020

Krig mod porno

I USA har 17 delstater erklæret, at porno er en trussel mod folkesundheden, dog uden klare politiske og juridiske konsekvenser.

En republikansk politiker, der vil i Floridas kongress, Jessi Melton, kører på en decideret 'udryd porno'-platform. Hun hævder, at en overvældende stor del af pornomodellerne er ofre for sexovergreb som børn eller for menneskehandel. Derfor vil Melton bekæmpe bagmændene, som tjener penge på ‘splittede familier, nedbrudt kvinder og misbrugte børn.’

I deltaten Utah er kongressen i øjeblikket ved at behandle et lovforslag, der påbyder producenter og distributører af porno at forsyne deres produkter med advarsler om, at porno er skadeligt. Forslaget er vedtaget i repræsentanternes hus og skal nu behandles i senatet.

Donalds Trumps justitsminister, William Barr, har tidligere været aktiv i kampen mod porno, så måske bliver underskrifstindsamlingen taget alvorligt på højeste niveau.

Dog er pornhub.com en del af et canadisk firma, Mindgeek, der er registreret i Luxembourg, så en eventuel lukning vil være yderst kompliceret juridisk og politisk set.

