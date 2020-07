I aften kan du igen swinge løs

Siden midten af marts har danske swingere måtte nøjes med små private arrangementer - og kæresten, da klubberne ligesom resten af samfundet lukkede.

Nu har myndighederne så givet tilladelse til, at en del af landets swingerklubber kan åbne.

Det skriver swingerguiden.dk.

Det er dog ikke alle klubber, der åbner i aften, resten forventes at gøre det i løbet af juli.

Myndighederne følgende krav til klubberne, der er de samme som til barer:

Swingerklubben skal lukke senest ved midnat.

Swingerklubben skal overholde det gældende forsamlingsforbud på 50 mennesker.

Mange forventer, at forsamlingsforbuddet hæves til 100 omkring 8. juli.

Swingerguiden skriver: ‘Tænk dig om, når du færdes i swingermiljøet og i swingerklubberne. I øjeblikket er det ikke kun kønssygdommene, vi skal være opmærksomme på. Vask hænder ofte, sprit af og hold afstand.

Når der dyrkes sex, kan det være svært at holde afstand, men når man færdes på gangene eller sidder og snakker i baren, kan man godt holde lidt ekstra afstand end normalt..

Mange af de danske klubber har brugt lukketiden på at renovere lokalerne, så de fremstår ekstra lækre og knaldevenlige, når de åbner for de hungrende medlemmer.

De følgende klubber åbner i de kommende dage:

1. juli: Joys ved Aarhus og Swingland i Ishøj.

2. juli: Swingergaarden ved Ringsted.

3. Juli: Club Eclaire i Aalborg.

9. juli: Tucan Club ved Kolding.

10. juli: Dark Secret i Glamsbjerg på Fyn.

Ikke alle åbner

Allan Zeuthen fra City Swingers 1 og 2, der ligger på Amager og på Vesterbro i København, ved endnu ikke, hvornår de åbner:

- Vi synes helt sikkert, at det stadig er for tidligt. Alt efter hvordan samfundet reagerer, vil vi overveje en åbning omkring 1. august, siger Zeuthen, der har brugt lukketiden på at renovere lokalerne samt gøre en tredje klub klar.

Ishøj-klubben Swingland tog forskud på glæderne 20. juni, da de åbnede på trods af forbud og modstand fra andre danske klubber. Klubben havde nemlig fået tilladelse fra Vestegnens politi.

Venter lidt

Selv om den 28-årige swingerpige Anna fra Kolding har savnet både sex og det sociale liv i klubberne, vil hun ikke dukke op lige med det samme:

- Jeg venter lidt, for jeg tænker, at der er en del desperate mænd, som skal på langs nu. Alle de der liderlige gamle mænd, som sikkert står i kø for at komme ind.

- Hvorfor tror du det?

- Fordi det er dem, som bliver ved med at skrive og spørge i de forskellige grupper, om klubberne ikke snart åbner, siger Anna, der fortæller, at nogle swingere har mødtes privat i mindre grupper.

- Jeg har set flere steder, at folk har lavet private arrangementer. Men jeg har ikke selv rigtigt kunne overskue det.

