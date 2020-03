I corona-isolation: Nu bør du booste din onani

Du har pudset vinduer og alfabetiseret bogreolen og dine krydderier, så hvad skal du nu bruge de næste 14 dage i isolation på - altså udover at bekymre dig sort over økonomien og tage din temperatur flere gange dagligt?

Du skal da onanere.

Det mener i al fald to seksualitetseksperter, der her kommer med råd til, hvordan du kan booste din onani. De hævder nemlig, at onani kan forbedre din mentale og fysiske velvære i en presset tid.

Sexolog og ekspert i kvindeorgasmer Katrine Berling fra katrineberling.dk, hvor hun for tiden tilbyder onlinekurser i orgasmetræning, mener netop, at man burde bruge tiden på at lære sin seksualitet bedre at kende.

- Mange af os har for vane, at når vi er sammen med os selv, gør vi det, som vi ved, virker. Men hvis man gerne vil udvide sin seksuelle horisont, kan der være en ide i at gøre noget nyt for at få nye oplevelser. De fleste af os bruger masturbation til et enkelt formål. At få en orgasme. Men vi kan bruge det til så meget andet, siger Berling.

Hun hævder, at der er mange gode grunde til at masturbere.

- Det er dejligt, sjovt, det udløser en masse gode hormoner, der får dig i godt humør, du bliver glad, det kan bruges som en lille kaffepause for lige at løfte energien. Du kan udforske dig selv, lære noget om dig selv og prøve nye ting af alene.

Jo mere du kan med dig selv, og jo bedre du kender din seksualitet, jo lettere vil det ofte også være, når du er sammen med en partner, fordi du så kan guide og hjælpe til.

Brug onani som en lille kaffepause, foreslår Katrine Berling. Privatfoto

Sexeksperter giver deres tips til bedre onani

Guiden

Her er Katrine Berlings råd til at booste onanien. Henvendt til kvinder, men mænd må gerne læse med.

Hvis du altid bruger en vibrator, så læg den væk, og begynd at bruge dine fingre.

Hvis du altid kun stimulerer din klitoris, så gå på opdagelse i din skede.

Hvis du aldrig bruger forspil, men altid går direkte til din klitoris, så brug 5-7 minutter på at kærtegne hele din krop.

Hvis du altid bruger en fantasi, så prøv uden, eller hvis du aldrig bruger en fantasi, så find en.

Hvis du altid ligger på ryggen, så prøv at stå op, sidde op eller i en helt fjerde stilling.

Hvis du altid spænder, så prøv at slappe af.

Hvis du ikke kender dit G-punkt, så gå på opdagelse her.

Hvis du altid er stille, så sæt lyd på,

Hvis du altid bruger kort tid, så forlæng tiden ved at stoppe, hver gang du er ved at få orgasme.

Hvis du altid får en orgasme, så prøv at lade være, stop op, mærk din liderlighed, og lad den være i kroppen i stedet for at udløse den. Nyd fornemmelsen.

Selvforkælelse

Også JoanB, der på sin blog, joanb.dk, igennem en længere årrække har forsøgt at sprede det glade budskab om onani og sexlegetøj, mener, vi i denne tid bør bruge mere tid på selvforkælelse.

- For onani er dejligt, onani er sundt – for både krop og sjæl, og så virker det ikke mindst beroligende og afstressende, siger sexbloggeren, der er stor fortaler for at onanere og/eller dyrke sex dagligt.

- Er man et par, så bør man efter min mening heller ikke afholde sin partner fra at onanere. For det at have sex med sig selv, er ikke kun sundt og godt for en selv. Det giver i langt de fleste tilfælde også et bedre fælles sexliv. Og onani er også med til at holde lysten oppe.

Det er en win-win situation at lade sin partner onanere, understreger JoanB. Privatfoto

I forbindelse med Corona-krisen, hvor mange af os nu går hjemme, kommer legetøjstesteren her med 10 gode grunde og råd om bedre onani for både mænd og kvinder.

- Jo bedre man som kvinde desuden kender sig selv og sit køn – og lige nøjagtig ved, hvad der skal til for at opnå orgasme, jo mere hjælper man ikke kun sig selv, men også sin partner i forbindelse med den sex, man har sammen.

Fælles glæder

Fælles onani er også en god ide, ifølge sexbloggeren.

- Formålet behøver ikke nødvendigvis være andet og mere, end at man i situationen er til stede for hinanden. At man har en mental intimitet sammen, men hvor man klarer den rent fysiske del af tingene helt selv, siger JoanB, der i nu mere end 20 år har testet de bedste stykker sexlegetøj på markedet til hende, ham og parret.

- For er der noget, der kan krydre onanien og øge muligheden for at opnå orgasme samt åbne døre til helt nye former for sex, så er det netop forskellige typer af sexlegetøjsprodukter. Dermed ikke sagt, at sexlegetøj skal være et must i sengen, siger JoanB, der har blogget om, hvordan onani giver bedre sex og orgasmer.

