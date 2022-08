Attraktiv, veltrænet, nyforlovet og med et blomstrende sexliv. Sådan går det 28-årige Josephine i dag. Kampen for det sunde liv har dog været benhård, og på et tidspunkt stoppede den unge kvindes hjerte på operationsbordet

Hvis man ikke ved det, kan man heller ikke se det på hende. I princippet kunne Josephine gå igennem resten af livet uden at afsløre, at hun i dag lever med en permanent stomi. Men i stedet for at gemme sig væk har hun valgt at stå åbent frem for at mane diverse tabuer i jorden.

- Mange har med garanti moret sig kongeligt over swimmingpool-scenen i 'Klovn'-afafsnittet, hvor en ung studenterpiges stomi-pose går i stykker i vandet.