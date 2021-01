Hvordan bærer man sig ad, hvis man som single drømmer om at finde kærligheden under en pandemi? En kærlighedsekspert giver dig sine bedste råd

Det er ikke let at være på jagt efter kærligheden under coronaepidemien. Afstandskrav, forsamlingsforbud samt lukkede barer, arbejdspladser og skoler gør det svært at komme tæt på nye mennesker.