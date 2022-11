- Klitoris er ikke bare en lille dut

Ekstra Bladet

Langt de fleste mænd oplever gennem livet problemer med potensen, og hver anden mand mellem 40 og 80 år lider af impotens. En af dem, der i årevis har kæmpet for at holde potensen oppe, er den 75-årige skuespiller Dick Kaysø. Nu har han fundet sin egen måde til, hvordan han kan kompensere for sin impotens og have et tilfredsstillende sexliv.