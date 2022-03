Kom med: Charlotte får tantramassage af kvinde

45-årige Charlotte modtager tantrisk massage for at blive bedre til at tage imod kropslige kærtegn, samt blive mere glad og tilfreds med sig selv

Ekstra Bladet

Corona har boostet interessen for at modtage tantra, hvor seksuel forløsning for både mænd og kvinder er helt ok. Vi har besøgt massøren Raluca Høirup, mens klienten Charlotte var på besøg.