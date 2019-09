Kristel: Ingen onani gav mig pænere kønsdele

Den hollandske influencer Kristel vil have kvinder og mænd til at onanere mindre og helt droppe pornoen

I gamle dage blev man både blind og dum af selvbesmittelse. Sådan er det tilsyneladende blevet igen.

På trods af at fagfolk hævder, at onani udløser en række velvære-hormoner, gør dig til en bedre elsker samt måske forebygger prostatakræft hos mænd, er der opstået en kult omkring onani-askese.

I USA går den under navnet no fapping og henvender sig mest til unge mænd, der ellers fortaber sig i netpornoens dunkle sider.

Herhjemme ser vi en afart af tendensen i nogle tantrakredse, hvor mandens udløsning ses som spild af livsenergi. Man hævder her, at manden ved at afstå fra ejakulation kan blive mere fokuseret og fuld af energi. En kvindes klitorisorgasme ses i samme perspektiv.

Det er ikke kun mænd, der er kommet ud af onaniens grå helvede og har set frelsen i fravalget i mastubatoriske udsvævelser.

Angiveligt er fem procent af de 450.000 medlemmer af onani-askese-gruppen nofap.com, der blev startet i 2011 af en mandlig webudvikler, kvinder. En af disse er den hollandske 26-årige influencer Kristel, der kalder sig Kasumi Kriss på sociale medier.

I en meget set video fra 2017 gennemgår hun sin udvikling, efter hun besluttede sig for at holde op med at onanere - hvilket ikke var nemt, idet hun følte sig fristet af onani-djævelen undervejs.

- Kolde brusebade hjalp mig igennem processen, siger Kriss og fortæller, hvordan hun samtidig begyndte på en rawfood vegansk diæt og trænede mere, så hun også blev stærkere.

- Jeg blev også en bedre lytter, fordi jeg levede mere i nuet, og så er mine kønsorganer blevet pænere, lyder det fra Kristel, som sørme også fik kureret sin acne som følge af den afholdende livsstil.

- Det var ren magi for mig!

Dog siger hun ikke, at alle skal droppe onanien, men:

- Hold at med at se al den beskidte gratis porno, som fucker med din hjerne. Og hvis du føler dig usund, har social angst, er deprimeret eller konstant i dine følelsers vold, så prøv nofap og se, hvad der sker.

Kød, porno og onani indgår altså ikke i Kristels sunde livsstil. Men pæn er hun:

Ifølge Kristel er hovedproblemet pornoen, som hun mener, fik hende til at se på andre kvinder som sexobjekter og til at tro, at hendes værdi afhang af hendes sexappeal. Og uden porno er hun nu i stand til at nyde sex meget mere.

Theguardian.co.uk diagnosticerer de kvindelige anti-onanister således:

'De er opvokset i en digital tid med hård gratis porno på alle hylder, som de måske føler sig truet af. Samtidig søger de løsninger på nettets skumle mørke, der ikke bunder i egentlig substans, og som ikke giver dem indsigt i egen seksualitet.'

