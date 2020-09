Kvinde: Fem grunde til at du ikke har lyst til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Lær af lesbiske og få flere orgasmer --

Så ligger du der igen og mærker på din kærestes listende fingre, at han er ude på noget - men du gider faktisk ikke, så du lader som ingenting og vender ryggen til for at sove i stedet.

Samtidig er du lidt bekymret for, hvad der blev af det der lystige højfrekvente sexliv, som du måske har haft, eller som du i det mindste troede, du ville få?

Er der faktisk noget galt med dig og din sexlyst? Lider du af lav libido?

Sikkert ikke.

Dette vækker kvinders sexlyst

Det forklarer den britiske sexterapeut Tracey Cox.

Cox kommer med en række bud på, hvorfor du ikke er så erotisk antændelig, som du har lyst til at være (eller som du tror, at du og andre kvinder bør være).

Hendes hovedbudskab er: Du tror, du ikke har lyst til sex - men det handler i højere grad om, at du ikke har lyst til den type sex, du har.

Hemmelighederne bag fantastisk sex

Tør ikke sige, hvad du har lyst til

Masser af kvinder har frække fantasier og lækker onani, men tør ikke give udtryk for, hvad de gerne vil have i sengen. Måske skammer du dig, måske har du oplevet, at partneren ikke er lydhør, måske er du bange for at såre ham.

Resultatet er, at du synes, at jeres sex er kedeligt. Så du mister lysten til det.

Men det er nu engang dit eget ansvar. Din kæreste ikke tankelæser.

Unge danske kvinder: Derfor har vi ikke lyst til sex

Dårligt kropsbillede

Du kigger i spejlet og ser kun fejlene, din lidt for runde mave, den knap så struttende barm, numsen mærket af tyngdekraften. Du kunne blive ved i den dur. Og det gør du med en næsten masochistisk fryd.

Men studier viser gang på gang, at dårligt kropsbillede hænger sammen med dårligt sexliv, alt fra ophidelse og lyst til orgasmer, sexfrekvens og seksuel selvværd påvirker og påvirkes af, at man ikke bryder sig om sin krop.

Ligeledes viser undersøgelser, at hvis du føler dig sexet, nyder du sex mere og får flere orgasmer etc.

Den britiske reality-stjerne med de asiatiske aner og svenske navn Malin Andersson har kæmpet med dårligt kropsbillede, men nu ved hun, at man sagtens kan være rund og sexet samtidig:

Her er tegnene på, at du IKKE har lav sexlyst

Forskellige sexlyster

En ting er, at man kan have mere eller mindre lyst end kæresten, noget andet og mindst lige så afgørende er, om man kan lide det samme.

For hvis den type sex, du dyrker med din partner, ikke rigtigt ophidser dig, gider du selvfølgelig ikke gøre det så ofte.

Om det så er, fordi du har brug for mere intimitet og øjenkontakt og slow sex eller smæk og en tur i swingerklub eller flere frække quickies, er egentligt ikke så vigtigt. Det er til gengæld afgørende, at du og kæresten kommer hen på samme side i bogen.

Og det kan I kun ved at tale om det.

Gør din kæreste til en bedre elsker

Orgasmekløft

Et af tidens store buzz words i sexforsking og blandt sexpositive feminister er orgasmekløften eller orgasm gap.

Undersøgelser peger på, at mænd næsten altid får orgasme, mens heterokvinder ligger på omkring 65 procent.

Lesbiske får flere orgasmer

Og selv om orgasmer ikke er alt, er der vel ikke noget at sige til, at du ikke gider at knalde hele tiden, hvis du kun sjældent kommer.

Så derfor må du finde ud af, hvad der skal til for at få dig i mål. Det kan være du skal ændre dine egne og din partners sexteknikker.

Een ting er sikkert: langt de fleste kvinder kan ikke få orgasme ved penetrationssex alene, så der skal givetvis klitoris-stimulation ind over før (i form af forspil og oralsex) og under dén akt.

Derfor knalder vi ikke hele tiden

Stress og depression

En ting er, hvordan dårligt humør sjældent gør, at du har lyst til sex - noget andet og værre er, hvis du er meget stresset eller endda har en depression.

Det er de største lystdræbere overhovedet.

Det kan være alt fra bekymringer over økonomien, jobsikkerheden i en coronatid, du kan føle dig kvalt af arbejde og unger, det kan endda være dybere uro og angst og depression af klinisk karakter.

En ting er sikkert, når bekymringer og stresshormonerne buldrer i din krop, er det svært at mærke sin lyst.

Selv om intimt samkvem er med til at mindske stress, bør du først og fremmest se på årsagerne til den og forsøge at ændre på det.

