Kvinder får hurtigere orgasme ved hård sex

Hård sex kan virke voldsomt og aggressivt, men for de samtykkende deltagere er det bare en leg.

Så hvordan skal vi forstå lysten til hård sex - og hvad er hård sex egentlig?

Det har amerikanske forskere undersøgt nærmere.

700 universitetsstuderende blev spurgt om deres erfaringer med samtykkende hård sex som smæk, hårde stød, lussinger, fastholde, rive, bide, skubbe, bondage etc. Hovedparten af de unge mænd og kvinder havde prøvet forskellige former for hård sex.

At rive i håret, holde personen fast og bide er de mest udbredte dele af hård sex, mens det at slå, nive og kvæle er knap så anvendt.

Mere ophidsende

Og ikke nok med det - når deltagerne blev spurgt om deres oplevelser med hård sex i forhold til ‘almindelig’ sex, fremgik det, at både mænd og kvinder synes, at hård sex er mere ophidsende og orgasmerne mere intense.

Mændene oplyser endvidere, at de hugger mere energisk igennem, dybere, hurtigere, hårdere, mens kvinder fortæller, at de kommer hurtigere.

Desuden fremgår det af studiet, at visse faktorer har indvirkning på, om sex bliver den hårde version:

Kedsomhed, en udpræget lyst til at prøve nye ting, alkoholindtag, udleve en fantasi, en brydekamp for sjov og at allerede være i en opildnet tilstand, hvor man for eksempel har skændtes eller dyrket motion.

At alkohol kan udløse hård sex giver mening al den stund, at det både fjerner hæmninger og mindsker følsomhed.

Psykologisk set kaldes sammenhængen mellem at være i en eksalteret tilstand, for eksempel vrede, og samtidig at være seksuelt ophidset for arousal transfer - en ophidselse overføres til et andet område. Hvis kroppen allerede er godt oppe at køre, kan det lægge grunden til et heftigere knald.

Utro

For mænd gjaldt det endvidere, at triggers for den hårde sex er at have været væk fra partneren et stykke tid og at mistænke vedkommende for utroskab.

I evolutionspsykologisk perspektiv kan det tolkes således: Når en mand føler, at der er en risiko for, at hans partner har haft sex med andre, trigges den såkaldte sperm competition (sædkonkurrence).

Den går ud på at sikre sig, at hunnen ikke bliver gravid med en fremmed han, ved at sørge for at få sine egne sædceller i spil. Og det kan så gøres med hårde og dybe stød, som i teorien fjerner konkurrerende sæd, så hans eget kan befrugte kvinden.

- Det er så snedigt lavet, at det tager lidt tid for sædceller at rejse op gennem livmoderhalsen og befrugte kvinden, og det vil sige, at hos chimpanser, hos mennesker og mange andre dyr er det sådan, at hvis du kan dyrke sex med hende lige bagefter, og dine sædceller er hurtige, vil de faktisk kunne udkonkurrere dem, der allerede er der, har den danske evolutionspsykolog Jill Byrnit forklaret.

Desuden var der ingen sammenhæng mellem overgreb eller vold i relationen og hård sex.

Forskerne konkluderer, at hård sex er legesyg samtykkesex, der er tilfredstillende for begge parter:

‘Rough sex is a mutually initiated, recreational sexual activity that is triggered by a need for novelty, teasing, and jealousy that does not result in serious injury, rough sex may be a sexual activity between trusting partners in a relationship incorporating jealousy in a consensual, non-hostile (and more instrumental) way that results in greater sexual satisfaction for both parties.’

