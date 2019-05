Kvinder gladere for autoerotik end for sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor bliver kvinder vibratorjunkies ..

En kendt eks-kuglestøder reklamerer for sit politiske virke på verdens største mødested for onanister, en sexshop-iværksætter får succes i Løvens hule, Skandinaviens største pusher af dildoer og onanirør annoncerer jævnligt på landsdækkende tv og vinder fine business-priser, og maj måned er International Masturbationsmåned - ja, onani er da shit.

Så meget at kun hver tredje kvinde i en undersøgelse bedre kan lide sex end onani.

10.000 mænd og kvinder fra ni lande verden over har deltaget i den store onaniundersøgelse udarbejdet af den japanske sexlegtøjsproducent Tenga.

Blandt andet er indbyggere i Storbritannien, USA, Kina, Tyskland, Frankrig og Spanien blevet udspurgt om deres onanivaner. Og det viser sig, at 93 procent af spanierne har erfaringer med onani, mens kun 73 procent af kineserne erkender det. Så der er store globale kulturforskelle.

I det følgende har vi valgt at fokusere på den britiske del af undersøgelsen, idet vi mener, at Danmark kulturelt set ligger tættest på briterne.

Det fremgår af statistikken, at de britiske wankers har tre hovedgrunde til at onanere: 32 procent masturberer for at tilfredsstille sig selv seksuelt, 27 procent for at få seksuel nydelse og 18 procent for at slappe af:

Tallene viser også, at lidt flere mænd end kvinder har prøvet at onanere (93/88 procent), og at de begynder lidt før (13,6/16 år).

Flittige

Briterne er blandt de flittigste onanister: 61 procent af dem, der gør det, er aktive mindst en gang om ugen, og 22 procent flere gange om måneden.

Til gengæld får flere kvinder end mænd faktisk mere nydelse ud af onani end sex i forhold til mænd: 27 procent synes, det er bedre, mens hver femte mand har det sådan. 37 procent af kvinderne holder lige meget af sex og onani, mens det samme gælder for 30 procent af mændene. Og således er 49 procent af de britiske gents mest glade for sex, mens det kun gælder for en tredjedel af kvinderne…

Om det siger mest om mændenes mangler evner som elsker eller kvindernes utrolige evner udi onani, skal være usagt.

Ikke overraskende viser det sig, at de fleste mænd og kvinder, cirka halvdelen, hygger sig solo om aftenen mellem 19.30 og 23.30. Og de gør det helst i sengen, 75 procent af mændene og 94 procent af kvinderne. Ellers er badeværelset/under bruseren foretrukne steder.

Her er de mest udbredte fantasier

Vaner

41 procent mænd og 23 procent af kvinderne erkender, at de har særprægede onanierfaringer, enten i form af mærkelige steder (for eksempel en park) eller med sære objekter (for eksempel en hårbørste eller en plastikflaske).

Det viser sig også, at der er visse rutiner blandt de britiske vane-onanister: 72 procent af mændene ser porno, det gælder kun for 43 procent af kvinderne, der tilgengæld fantaserer mere, 53 procent mod 38 procent. Langt flere kvinder end mænd bruger sexlegetøj og læser erotika. Og blandt dem, der fantaserer under onani, tænker de fleste på sexoplevelser med nuværende eller tidligere partnere.

Personer, der er tiltrukket af mænd, fantaserer, mest om Christian Grey (ham fra ‘50 Shades of Grey’) og skuespillerne Tom Hardy og Johnny Deep, mens personer, som er tiltrukket af kvinder, har Jennifer Lawrence, Mia Khalifa (pornomodel) og Emma Watson på den indre spilleliste.

Sundhed

Efterhånden er sex og onanis betydning for vores almene velbefindende kommet på dagsordenen. Og det ser man afspejlet i den britiske statistik. 64 procent anser onani som en form for egenomsorg eller endda terapi, mens 52 procent mener, at det booster evnen til mindfulness og nærvær

Og så er onani nummer tre på listen over stressreducerende handlinger - lige efter sex og søvn og langt over at drikke te og meditere. 9 ud af 10 kommer i bedre humør af onani, mens 8 ud af 10 synes, det er godt for helbredet, hjernefunktioner, sex appeal, selvtillid og parforholdet.

Ikke nok med det: Jo mere man onanerer, desto bedre har man det på udvalgte sexparametere: Selvtillid i sengen, tale om sex med kæreste og andre, tilfredshed med sexlivet.

Og sørme om ikke legetøjsproducenten Tenga har fundet ud af, at både mænd og kvinder, der bruger sexlegetøj, er marginalt mere tilfredse seksuelt set hele vejen rundt: Fra onani og orgasmer til præstationer i sengen og til sex.

Desuden fremgår det, at flere kvinder (65 procent) end mænd (42 procent) har brugt sexlegetøj.

