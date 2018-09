Kvinder med magt har bedre sexliv

En kvinder med magt har stort seksuelt selvværd og er god til at sætte seksuelle grænser og give udtryk for sine lyster.

Det er en af konklusionerne på et tværnationalt studie, som dermed gør op med forestillinger om, at mænd og kvinders sexforskelle er store og at de skyldes kønnet.

Små 2000 deltagere fra Holland, USA, Storbritannien samt fra Asien deltog i studiet, hvor de skulle oplyse, hvor meget social magt de føler de har over andre på jobbet. Samtidig skulle de også fortælle om deres seksuelle selvværd og seksuelle gennemslagskraft.

Forskerne definerer i studiet social magt som omfanget af en personens indflydelse over andre på arbejdet.

Seksuel gennemslagskraft handler om at føle sig i stand til at kontrollere rammerne for sit sexliv, at være i stand til at give udtryk for hvornår og hvordan man har lyst og ikke lyst.

Sammenhængen mellem magt og seksuel gennemslagskraft er vigtig, fordi:

‘Power may increase sexual assertiveness, because socialcognitive research has repeatedly shown that positions and feelings of power generally increase assertiveness in goal pursuit.’

Seksuel selvværd handler om at hvile i sin seksualitet, så man har bedre sexliv, føler sig mere attraktiv uanset udseende og har færre seksuelle problemer. Sexværd og magt er vigtige, fordi:

‘Power may increase sexual esteem, because the social-cognitive literature on the effects of power has repeatedly found that positions of power boost the confidence and self-assurance that people display in their cognition and actions.’

Når hun siger: Så tag mig dog!

Konklusion

Forskerne analyser viser, at magt er forbundet med, at man er bedre til at sætte seksuelle grænser og mål og med at have et bedre sexliv - uanset køn:

‘Power was associated with greater self-reported assertiveness in pursuing sexual goals and with increased perceptions of one’s ability to have satisfying and fulflling sex. Most importantly, this effect of power was not moderated by gender. Power was equally strongly related to sexual assertiveness and sexual esteem for women as it was for men.’

For forskerne er det ny og vigtig viden, der gør op især mediernes forståelse af, at magt har en særlig stærk betydning for mænds seksualitet, fx magtberusede mænd der tager for sig af retterne.

Deres forskning peger på, at kønsforskelle mht sex sex er mindre, end de flere tror.

Mindre over tid

De peger på tidligere studier, som understøtter det: fx at magt er forbundet med, at man tror, at andre er interesseret i sex med sig, at man er utro (se faktabox), og at man tør udtrykke sine seksuelle fantasier - og det gælder begge køn.

Og således mener forskerne fra universitetet i Køln, at mange sexforskelle kønnene imellem vil forsvinde, når mænd og kvinder har lige meget magt i samfundet. De peger på, at studier viser de tendenser i lande med stor kønslighed. Og så er de forskelle blevet mindre over tid.

Undersøgelsen ser ikke på, om kausaliteten mellem magt og sex også går den modsatte vej: At det er kvinder, som er i forvejen er i stand til at sætte grænser og give udtryk for lyst og som hviler i deres seksualitet, der så også er gode til at sætte sig i igennem på arbejdsmarkedet og derfor får mere magt der.

BDSM

Samme forskere studerede i 2015 BDSM og magt, hvor det fremgik, at for kvinder var interessen både masochisme og sadiske forbundet med magt, mens det for mænd primært var fobrundet med masochismen:

Altså magtfulde kvinder elsker s/m, og magtmlænd elsker at få smæk og blive domineret.

Samme studie viste også, at de magtfulde mænd og kvinder netop turde at give udtryk for deres lyster. Magten er, ifølge studiet, medvirkende årsag til, at folk tør smide hæmninger og være i stand til at se bort fra sexnormer og kønsroller.

Den nye undersøgelse om magt og seksuelt selvværd sammenkæder ikke magt og sexoverbreb, som #metoo-bølgen har sat fokus på - men den viser, at følelsen af magt giver både mænd og kvinder en evne til at sætte sig seksuelt igennem. Og så er der jo nogen, der misbruger magten og ikke lytter til hvad partneren eventuelt måtte mene.

Vi forelagde studiet for seksualrådgiver og næstformand i Dansk Forening for Klinisk Sexologi Michael Loua:

- Jeg har det lidt stramt med den socioøkonomiske forståelse af magt, med sammenkoblingen af formel magt - ledelsesrum - og seksuel magt. Jeg tænker, handler det mere om at 'hvile i sig selv' end om at have en formel ledelsesposition. At det så kan hænge sammen, at 'når vi hviler i os selv, bliver vi måske oftere ledere, er en anden sag.

- Men hvad hvis du er selvstændig og direktør i dit eget enmands rengøringsfirma eller selvstændig elektriker. Du kan have masser af seksuel power uden at have en formel ledelsesopgave med personaleansvar, lyder det fra Lua, der mener, at studiet præmis er lidt for forenklet.

- Hvad med seksuelle rollespil, der indebærer magt? Du behøver ikke at være CEO IRL for at spille Godsejer over for stuepigen hjemme i soveværelset i den treværelses.

- Påstanden i studiet er akademisk, fordi den ikke begriber, hvad der sker i den uartige verden, i de seksuelle subkulturer. Når vi er i byen og scorer med champagneglasset i hånden og perlekæden eller Rolex'en som pynt er der formentlig en 1:1 sammenhæng mellem ledelsesmagt og seksuel magt. Men kommer du ind i det seksuelle univers, behøver du ikke at have formel magt for at have seksuel magt. Her kan du sagtens være arbejdsløs bassist i et grungeband og meget, meget dominant.