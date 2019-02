Kvinder om dildoparty-piger: De er ubegavede

Det er ikke let at være en tøjte. For en tøjte er ikke populær blandt andre kvinder. Det har flere studiet påvist:

I seneste eksempel lavede forskerne tre comptuerspilseksperimenter, som på hver sin måde undersøgte, hvor villige deltagerne var til at samarbejde med seksuelt tilgængelige kvinder og seksuelt utilgængelige kvinder.

Kvindernes frækhedsfaktor blev angivet via et profilbillede, hvor nogle var dullet godt op. Stram rød kjole og masser af makeup. Underforstået: Fræk på fotoet - let på tråden.

Alt i alt viser eksperimenterne, at mænd er mindre generøse over tøjter, men de straffer dem dog ikke aktivt, mens kvinder både er mindre altruistiske og mere straffende over for sluts.

Forskerne mener, at undersøgelsen peger på, at herskende teorier om, at mænd gennem tiderne har kontrolleret kvindelig seksualitet blandt andet for at straffe promiskuøse kvinder, halter. Snarere ser det ud til, at mænds adfærd er meget mere fleksibel.

Omvendt er kvinder fordømmende overfor sluts - de straffer seksuelt tilgængelige rivaler. Teorien er her, at kvinder koordinerer adfærd, så prisen for sex er høj - men det undermineres, hvis andre kvinder sænker prisen. Med andre ord ses tøjten som en slags skruebrækker.

Fx hvis alle kvinder kræver ægteskab før sex, er mænd mere villige til at investere tidligt i forholdet, men hvis nogle kvinder så tilbyder uforpligtende sex, behøver mænd ikke forpligte sig.