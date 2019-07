Kvinder: Vi vil ikke være ufrivillige deltagere i dine beskidte fantasier

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Pas på de farlige fantasier --

Kvinder kan krænkes af at blive gramset på uden samtykke, og kvinder kan krænkes af at få tilsendt dick pics og med nogen ret udbryde #metoo. Og nogle kvinder kan blive krænket af at deltage ufrivilligt i mænds beskidte sexfantasier.

Det sidste fremgår af en story på sexeksperten Dr. Zhana Vrangalovas instagram.

Dr Zhana er doktor på den amerikanske måde, idet hun har taget ph.d (i udviklingspsykologi), hvilket giver doktortitlen. Hun fortæller, at hun modtog en besked fra en mandlig læser/fan, som dels meget høfligt spørger om, hun vil sende nogle nøgenbilleder, og dels oplyser, at han onanerer med hende i tankerne:

‘I find you very attractive and would like to continue occasionally masturbating to you and hoping there's something more intimate out there I could look at. I hope I'm not coming across as offensive, but if I am, I apologize. Thank you for your time.‘

Sødt og nærmest uskyldigt, tænker du måske. Men det gør ikke alle, for da Vrangalova delte beskeden på instagram, var reaktionerne mildest talt blandede. For er det ok, at en person, som du på ingen måde har en seksuel relation til, giver udtryk for lyst til at onanere til billeder af dig? Og som følgespørgsmål: Er det overhovedet i orden, at vedkommende onanerer med dig i tankerne?

Især kvinder følte ubehag. En kvinde - med et vist kontrolbehov - skrev på Vrangalovas instagram:

‘Jeg giver ikke samtykke til at blive onaneret til. Jeg vil ikke blandes ind i dit sexliv uden min viden og samtykke og vil ikke modtage noget for det (forhold, samtykke, betaling etc). At lave noget, der har eet formål, men som så bliver lavet om til onanimateriale, føles devaluerende og objektificerende.’

Godt så.

Selv om Zhana i nogen grad forstår, hvor denne frustration kommer fra - at være offer for mænds aggressive seksualitet - er den erklærede sexpositivist og seksualunderviser dog ikke enig. Hun lavede afstemning for at se, hvor udbredt den holdning er blandt hendes givetvis ret sexpositive følgere:



Næsten halvdelen af deltagerne viser sig at have det meget stramt med at være onaniobjekt.

Måske skyldes noget af denne vrede, ifølge Vrangalova, en frygt for sex, for begæret:

‘I og med med at onani (med kropsvæsker og det hele) er begærets fysiske og meget virkelige udtryk, har vi måske også de kraftigste og mest fysiske reaktioner på det. Men i sidste ende er alt det, begæret, tiltrækningen, fantasien, masturbationen, dele af vores private sexliv. Og vores private sexliv er vores eget.’

Også andre kvinder udtrykker denne forståelse for, at begæret levet sit eget liv:



Og hermed kommer sexforskeren Vrangalova til sin pointe: Vi kan og skal IKKE bestemme, hvad andre begærer eller onanerer til.

‘Hvem som helst, der nogensinde har set dig i virkeligheden eller online, nøgen eller påklædt, kan synes, du er tiltrækkende og bruge dig som spillemateriale.’

Man skal ikke skamme folk ud for at have disse lyster. Vi vælger nemlig ikke selv, hvad vi tiltrækkes af. Men vi vælger selvfølgelig selv, hvordan vi handler på disse lyster.

Pointe

Her kommer så anden og lidt mere komplicerede del af Vrangalovas pointe:

Ja, du kan - for eksempel som ung kvinde - føle, det er ulækkert, at en ‘gammel klam’ mand tænder på og onanerer til dig. Og selv om den mand faktisk nærmest tilbeder dig, behøver han jo så ikke at fortælle dig, at han gør det. Ligesom du ikke skal blande dig i hans fantasier, skal han ikke fortælle dig om sine.



Og endnu af kvinderne på Vrangalovas insta skriver, at censur kommer man ingen vegne med:

‘Jeg kan ikke kontrollere andres tanker. Jeg synes, at det at onanere til andre hører til i kategorien ‘uskadeligt.’ Jeg lider ingen skade, de skader ingen. Det tænder mig ikke nødvendigvis, men det gør mig heller ikke ubehageligt til mode.’

Grænsen går nemlig et andet sted: Når man fortæller nogen, at man onanerer til dem. For så blander man nemlig vedkommende ind i ens sexliv uden samtykke.

Også her er der nuancer. Ikke alle vil føle sig krænket ved at få at vide, at man er spillemateriale. Nogle vil endda føle sig smigrede eller endda tændte, mener Vrangalova, som citerer en sine læsere:

‘Min krop eksisterer i verden. Hvem end, der måtte have lyst til at bruge den til autorerotiske nydelse, har mit samtykke, uanset vedkommendes seksualitet og køn.’

