12 ting, du skal vide om sex, som gør dig bedre i sengen

Du er givetvis et mofo godt knald. Og det er godt, du tror det, for selvtillid i sengen er værdifuldt.

Men du kan helt sikkert blive bedre. Bare tænk fem eller ti år tilbage: Knalder du på samme måde nu som dengang? Nej, vel - du har faktisk ændret din sexstil, fordi du har lært lidt hen ad vejen - af din eller dine partnere, af porno eller af diverse artikler her på Sex & Samliv.

Og det betyder jo så også, at du kan lære lidt mere, uden at det skal gå hen og blive trist og tørt og skolebænksagtigt.

Her er 12 fakta og fif, som gør dig lidt klogere på sex og dygtigere til det, som alle tager udgangspunkt i dette udsagn: Du fødes ikke som superelsker, det er noget, du lærer.

1. Sexsnak: Hvis du ikke kan tale om sex, kan du ikke få god sex. Kommunikation er afgørende for et velfungerende sexliv. Det handler både om at kunne lytte til sin partner på en åben og omsorgsfuld måde og om at kunne tale om sine lyster og behov.

2. Lav date-night: I et fast forhold, hvor der måske også er børn og regninger og opvask på plakaten, kan man let glemme hinanden og romantikken og dermed erotikken.

Så hver sjette uge burde I få parkeret børn og de faste rutiner og tage en weekendtur væk hjemmefra. Eller bare en nat på et lokalt bed & breakfast. Eller i det mindste en date-night med god mad, vin og sjove samtaler. Sjove fællesoplevelser stimulerer erotikken.

3. Tag selv initiativet til sex: Hvis du altid venter på, at din kæreste lægger ud, går du glip af meget. Der er også en vis frydefuld sexmagt i at tage tøjet af sin kæreste. Og din kæreste vil føle sig begæret.

Det er faktisk ret let at blive god til sex: Sådan bliver du super-elsker

4. Tag ansvar for egen lyst: Du skal og må ikke forvente, at din partner skal gøre dig liderlig. Din lyst er dit eget ansvar. Så gør de ting, der sætter gang i dit lystbål.

5. Liderlighed er ikke den eneste grund til at elske: Forskere har fundet 237 grunde til, at man dyrker sex. At gøre sin kæreste glad, at føle sig tæt på partneren og give nydelse er blot nogle af de mange motivationer, folk har for at dyrke elskov. Så man behøver ikke at være bulrende liderlig til at begynde med.

6. Mere oralsex: Både mænd og kvinder synes, at det at blive slikket er helt oppe i det øverste røde nydelsesfelt. Og mange kvinder kan faktisk kun få partner-orgasme ved oralsex. Så slik mere og bedre - og ikke kun som en hurtig appetizer.

7. Ikke handle med sex: Det kan virke som en god ide at sige ‘hvis vi knalder på min måde i dag, gør vi det på din i morgen.’ Men det er det ikke. I vil begge have modstand på og frygte det, når det ikke er jeres tur.

Det er heller ikke anbefalelsesværdigt at bruge sex som straf (du kom for sent hjem, så nu er der lukket for det varme vand) eller belønning (du tog med til svigermor, så nu får du et blæs).

8. De bedste orgasmer får du solo: Det er helt almindeligt, at man får de bedste orgasmer, isoleret set, når man onanerer. Det er jo, fordi du kender din krop som ingen andre, og fordi du kan koncentrere dig fuldt ud om egen nydelse. Så der er ikke noget galt med dig eller din partners evner.

9. Hold pauser: Gå ikke altid efter orgasmerne. Sex behøver ikke at blive afgjort i første hug. Hold pauser, spis en håndmad, skift værelse og begynd forfra - men alligevel nu med et andet udgangspunkt rent liderlighedsmæssigt.

10. Sex er ikke perfekt: At fejle er at lære. Og hvis I ikke fejler i sengen, lærer I ikke noget nyt. Og så bliver sexlivet med tiden kedeligt. Så vær ikke bange for at prøve noget, som måske ikke virker, eller som virker fjollet.

11. Forspil ER sex: Tunge- og fingerleg er ikke kun opvarmningsbands til hovedattraktionen Penetration! Man kan sagtens skifte frem og tilbage mellem de ting i løbet af samlejet.

12. Orgasmer er IKKE målet med sex: De der orgasmer fylder så meget og betyder så relativt lidt i det store billede. Det er faktisk lidt fjollet at lægge så stor vægt på de der fem-ti sekunder ud af hele sexoplevelsen, som endda så også typisk afslutter en ellers dejlig leg.

Orgasmejagten kan også give præstationangst for begge parter. Han bliver så fokuseret på, at hun skal få orgasme, at han føler sig som mindre mand, hvis hun ikke gør, og hun føler, at hun SKAL levere en orgasme, så hun kan faktisk ikke få den.

