12 ting kvinder gør, der ødelægger forholdet

Vi fucker alle sammen ting op. Både mænd og kvinder.

Men ifølge den amerikanske forfatter Sabrina Alexis, der har skrevet ‘10 Things Every Woman Needs to Know About Men', er det typisk kvinder, som laver lige disse 12 fejl i forhold.

Alexis baserer sine iagttagelser på mange års arbejde som samlivsjournalist, hvor læsere igen og igen tager disse ting op. Hun hævder endda, at hvis kvinder holder op med at begå disse fejl, vil de få bedre parforhold.

Advarsel: De kan virke mere end en anelse gammeldags og firkantede i forhold til moderne danske kønsnormer. Til gengæld kan de fleste nok genkende sig selv eller kæresten i disse fejl.

1. Flipper ud, når han giver andre kvinder opmærksomhed

Det ligger i mandens natur at kigge, og når du bitcher over det, viser du blot din usikkerhed - hvilket er usexet.

Hvis du opdager, at du bliver jaloux, hver gang der er en kvinde i nærheden af din kæreste, bør du se indad. Til grund for det ligger enten, at der mangler tillid i forholdet, eller at du skal forbedre dit selvværd.

2. Respekterer ikke hans intimsfære

Hvis han er i dårligt humør eller ikke orker at tale, så lad ham være, og lad det fare. De fleste mænd har ikke lyst til at tale om deres problemer på samme måde som kvinder. De trækker sig derimod ind i sig selv og arbejder med det der.

3. Lader det hele hænge lidt

Ifølge Sabrina Alexis er det synd og skam at se, hvordan nogle kvinder holder op med at træne og gøre noget ud af sig selv og dropper benbarberingen, når de får en kæreste.

Det er netop der, hvor hun bør være motiveret til at gøre en ekstra indsats for at holde begæret brændende.

4. Har ikke noget eget liv

Lad nu være med at være den der slags kvinde, der glemmer sine veninder og sine interesser, så snart hun finder en kæreste. Det ender altid galt, og det får dig til at virke klæbende.

5. Er passiv-aggressiv

Mænd er meget mere ligefremme end kvinder. Hvis du fortæller, at der er noget galt, og derefter surmuler og venter på, at han selv skal presse det ud af dig, vil du blot bygge bitterhed og vrede op mellem jer. Vær ærlig og ligefrem, hvis du har et problem.

6. Brokker sig

Ingen mand er perfekt. Ingen mand vil kunne opfylde alle dine behov. Der vil være tidspunkter, hvor du ikke er tilfreds med, hvad han gør. Lad være med at brokke dig, når det sker.

Prøv istedet for at fortælle, hvad du har brug for (‘jeg elsker når du X'), og hold op med at bitche videre over, hvad du ikke vil have.

7. Værdsætter ham ikke

Se på alle de gode ting, han gør, og vis ham, at du værdsætter det. Jo mere du viser, at du er glad for det, han gør, desto mere vil han gøre det. Det, man vander, vokser.

8. Klynker

Selvfølgelig kan du have en dårlig dag. Men der er ingen grund til at søbe rundt i det, for ingen gider at hænge ud med sure Sarah. Man drages mod glade mennesker, der udstråler positiv energi. Se på de gode ting i dit liv og forhold, og vis din taknemmelighed.

9. Lader usikkerhed gå ud over ham

Det er ikke din kærestes skyld, at du har taget på eller fået bumser eller er bange for, at han vil skride med en yngre model, Det er dit shit, så tag selv ansvar for det, så det ikke udvikler sig til problemer i forholdet.

At han er sammen med dig, er udtryk for, at han synes, du er lækker. Tal ham ikke ud af den overbevisning ved at fremhæve alle dine fejl. Mænd tiltrækkes af kvinder med selvtillid.

10. Prøver at ændre ham

Når du træder ind i et forhold, er du nødt til tage din partner for præcis, hvem han er - og ikke for, hvem du ønsker, han kunne være. Han er, som han er. Tag ham, eller lad være.

11. Elsker ham ikke på den måde, han føler sig elsket på

Alle vil elskes på hver sin måde, vi har forskellige kærlighedssprog. Du føler dig måske elsket, når han kommer med blomster eller lapper din cykel. Det vil næppe virke på ham.

Men måske vil massage, mad og komplimenter? Så læg mærke til, hvordan han reagerer på dine tiltag, så du kan finde ud af, hvordan han virkelig føler sig elsket. Og gør det så.

12. For hurtigt frem

Når du er i datingfasen af dit forhold, bør du tage det lidt med ro. Ja, du kører nok i fuld fart på forelskelseshormoner og fascination og halløj, og du vil helst være sammen med din nye kæreste hele tiden - men risikoen er, at du i farten overser advarselslamperne, der blinker.

Deal breakers, som du i en mere rationel tilstand ville opdage.

Så for at ikke tabe dig selv i et forhold, der er forkert for dig og ham, tag det med ro.

Disclaimer: Før det krænkelsesfetichistiske woke-politi kan nå at råbe ‘misogyni’, kan vi oplyse, at man sagtens kan skifte kvinder ud med mænd i artiklen.

Resultatet bliver nogenlunde det samme.