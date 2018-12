20.000 kvinder har sikret sig orgasme med årets sexlegetøj

-- Over artiklen demonstrerer legetøjsekspert en populær klitoris-stimulator --

I år har det vaginale sexlege-æg sammen med den orgasmesikre klitorisstimulator været toppen af orgasme-poppen. Læs hvad sexlegetøjseksperten synes om sexlegetøjet og udviklingen.

- En storsælger hos os her i 2018 til både kvinder og par, er vibrator-ægget Lovense Lush, hvor man blandt andet via selvvalgte musiknumre på smartphonen kan få det kombinerede stimulations- og bækkenbundstrænings-æg til at vibrere i takt til musikken.

- Frække toner og dertil hørende vibrationer, der kan virke ekstra stimulerende for fantasien, hvis man er lidt lun og ekstra hooked på en helt speciel musiker og vedkommendes numre, siger Maria fra Alor.dk, som ikke er helt sikker på, om de her frække æg primært bruges at sexlege eller til at træne med.

- En del par benytter de her smartphone-styrede vibratorer til såkaldt langdistanceleg, når de ikke lige har mulighed for at være fysisk sammen.

Hvor hun på hotelværelset i USA kan blive vibratorstimuleret af ham, der sidder med magten og smartphonen i hånden herhjemme i Danmark.

Læs Joanb’s test og anmeldelse af Lovense Lush og en række andre populære og moderne vibrator-æg til sexleg og træning.

Positiv udvikling

- Det kommer en smule bag på mig, at vibrator-ægget er en af årets topsælgere til os kvinder. Til gengæld er det en positiv overraskelse, siger Joanb, der blogger om sexlegetøj.

Hun er glad for, at det lille og godt skjulte æg nu er havnet helt fremme i spotlyset.

- Her er nemlig tale et ægte stykke sex-legetøj, der leges med af par. Hvor æg-bæreren, altså hun, er den modtagende, mens partneren enten via en fjernbetjening eller smartphonen styrer hvor og hvornår, hun skal vibratorstimuleres.

- Og så gør de her vibrator-æg det også mindre pligt- og træningsagtigt at træne bækkenbundsmusklen - hvilket alle jo, både mænd og kvinder, med jævne mellemrum bør gøre.

Ingen over eller ved siden

Hos Sexnetto.dk, der ejes og drives af Jan Jacobsen, er det lille vibrator-æg også årets topsælger til kvinder - og par. Og i Skandinaviens største sexshop, Sinful.dk, har man også solgt mange vibrator-æg - fordelt ud over mange forskellige varianter. Men dog ikke helt nok til at kunne kunne vippe klitoris-stimulatoren Satisfyer Pro 2 Next Generation af pinden og årets førsteplads.

Sinful.dk har solgt flere end 20.000 eksemplarer af netop denne type af Satisfyer, der stimulerer via små og intense trykbølger på klitoris - og som samtidig også er berøringsfri.



Joanb med Satisfyer 2. Screenshot

Om årets produkt til kvinder hos Sinful skriver sexlegetøjsekspert Joanb på sin blog blandt andet følgende:

‘Ved at skrue helt ned for trykbølgerne kan man få sin Satisfyer Pro 2 Next generation til at stimulere en så lidt og blidt, at man ikke ender med at overfølsom. Som man ellers kan opleve efter brugen af en ekstra kraftig klitoris vibratorer. Den blide stimulation frembringer desuden en meget mere pirrende og sanselig oplevelse, som hjælper til at holde orgasmen kørende meget længere end ellers.’

Læs hele Joans anmeldelse af klitoris-stimulatoren her.