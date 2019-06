45-årige Frida er ikke i tvivl: Episk massage forbedrer dit sexliv

Episk massage.

En massage som fortæller en historie. Om manden, om hans lingam (hans penis) og hans seksualitet. Og som angiveligt kan hjælpe på både for tidlig sædagang og potensproblemer.

Det er alligevel ikke så lidt, så vi tog fat i manden bag det nye koncept, Spencer Rex, samt en kvindelig behandler ud i Episk massage, Frida, for at høre, hvad det går ud på.

Frida fortæller, at Episk massage kort kan beskrives som en version af tantrisk massage, der kun er henvendt til mænd. Hele tantraens spirituelle overbygning, buddhafigurerne og det østerlandske tingeltangel er helt væk. Fokus er på manden, på hans udfordringer, hans seksualitet og på hans lingam.

Lingam er det tantriske ord for penis, og hvor mange tantrabehandlere slet ikke giver lingam-massage og absolut ikke tillader udløsning, har massører tilknyttet Episk massage ikke problemer med hverken det ene eller det andet.

Sådan kan du også bruge tantra

Flere grunde

Ifølge 48-årige Spencer Rex og 45-årige Frida, der er rundet af den tantriske verden, kan et massageforløb afhjælpe alt fra for tidlig sædafgang til potensproblemer. Kunderne kommer da også af flere grunde:

- Nogle vil bare have den rene nydelse, hvor de får en erotisk sanselig oplevelse. Andre har måske problemer med at komme for tidligt, hvilket Episk massage kan afhjælpe. Og så kan nogle mænd have svært ved at slappe af og være modtagende, og det er jo netop, hvad de skal under massagen, siger Frida, der også nævner stress og præstationsangst som problematikker, klienterne ønsker afhjulpet.

Et typisk forløb består af en indledende samtale, hvor massøren helt enkelt spørger: ‘Hvorfor er du her?’ Samtidig forklarer hun de simple grænser: Man rører ikke ved den i øvrigt påklædte massør. Hvilket også giver god mening, i og med at massagen ofte er en øvelse i at modtage berøring.

Derefter får man massage på en briks i en time eller to, og så kommer der en lille afrundende samtale. Her får klienterne gerne nogle råd med hjem. Det kan være at lave knibeøvelser og øve sig i at onanere uden at komme. Begge dele kan styrke kontrollen over udløsning og potens samt øge muligheden for at blive multiorgastis - altså adskille udløsning fra orgasmen, så man kan få mange orgasmer uden lystdræbende udløsning.

Ja, du kan også få helkropsorgasmer

Ekstra

Spencer Rex supplerer, at der er en del ting tilfælles med ‘almindelig’ tantramassage:

- Vi opbygger også den seksuelle energi til at nå nye højder ved at næsten bringe manden til udløsning igen og igen, såkaldt 'edging'. Og så kan manden så også opleve at få adskilt udløsning fra orgasmen, så han kan få orgasme uden udløsning - og omvendt, omend det er sjældent, folk efterspørger lige den del.

- Men vi har fjernet alt det spirituelle, røgelsen, buddhaerne og de syngende hvaler og det feminine fra konceptet og fokuserer på mandens lingam i en stor del af massagen. Den er jo ofte helt udelukket i vanlig tantramassage.

- Episk massage er på mandens præmisser. Han ligger ikke og tænker ‘så rør dog ved den!’ eller ‘hvornår rører hun ved min pik?’ siger Spencer, der også selv giver og underviser i Episk massage.

Når sex ikke bare er sex, men personlig udvikling

Mænd

Ifølge Spencer Rex er Episk massage altså særligt velegnet til mænd, der for eksempel kommer for hurtigt eller har præsationangst. Begge dele bygger ifølge Spencer på indgroede og ubevidste tankemønstre. Uhensigtsmæssige mønstre, som er opstået gennem erfaringer og vaner, og som Episk massange netop kan være med til at bryde:

- Og det gør massagen ved at skabe nye og bedre mønstre i hjernen, som baseres på de positive erfaringer, som manden får under behandlingen.

Spencer Rex tager eksemplet med manden, der altid har onaneret med det formål at få en hurtig udløsning. Det får han så også under sex. Det sætter sig i hjernen som et ubevidst mønster.

- Men hos massøren oplever han så at kunne holde i meget lang tid, fordi hun kan mærke hans seksuelle energi og køre den op og ned, op og ned. Så er der dannet et ny mønster, som han kan tage med ind i sit sex- og onani-liv. Og måske har han endda fået en helkropsorgasme uden udløsning og er blevet multorgastisk. Det er den nye fortælling, som Episk massage giver.

- Vi har mænd, som bagefter græder af lettelse og og lykke. Det kan være en meget stærk oplevelse for mænd, bare at kunne give sig hen til nydelsen og ikke fokusere på at præstere hele tiden. Eller hvis han opdager, at han faktisk godt kan få erektion - så slipper frygten for at ikke kunne få den op, og nye mønstre, nye fortællinger dannes i hjernen.

- De gode oplevelser sætter sig fast og afløser de dårlige. Det begynder med et nyt blad, så et ringbind og til sidst et helt arkiv af gode sexoplevelser.