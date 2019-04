6 ting der sikrer et lykkeligt forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan er den gode kæreste --

Vi kan lige så godt advare på forhånd:

Sex er IKKE på psykoterapeuten Barton Goldsmiths liste med ting, der øger samhørigheden i dit forhold.

Ikke desto mindre vil du opleve mærkbar forbedring, hvis du følger disse handlingsanvisende råd.

1. Omsorg

Vis din kæreste, at du kærer dig om vedkommende, både i det små og i det store: Hold døren, lav maden, server en kop te, sig ‘jeg elsker dig'. Udfør hverdagens små mirakler ved random acts of kindness - foretag små tjenester og vis omsorg for din kæreste.

Er din kæreste ved at besvime af stress, så vær hensynsfuld og hjælp ham med opgaverne, også selv om det er møgirriterende for dig. Kan hun ikke falde i søvn, fordi du ligger som en grillkylling i sengen, så smut ned og sov på sofaen. Når din kæreste opdager, at du gør noget ekstra for ham eller hende, indser vedkommende, at du virkelig elsker ham/hende.

2. Kommunikation

Viljen (og også evnen) til at kommunikere er grundlaget for alle gode forhold. Det er bedst at tale om tingene ansigt til ansigt, men hvis du ikke magter at sige, hvad du har på hjerte, så skriv det. Brænd ikke inde med det, for det ender i bitterhed.

3. Kompromis

Når tingene spidser til, bølgerne går højt, og du bare VED, du har ret og din kæreste er helt ud i skoven, er viljen til at gå på kompromis uvurderlig. Måske får du ikke, hvad du vil have hver gang, men du får nok, hvad du har brug for.

4. Tryghed

Det gode forhold blomstrer i tryghed. Din kæreste har brug for at vide, at forholdet ikke er ved at falde fra hinanden, og at du elsker ham/hende. Tryghed er også at vide, at du griber hende, hvis hun falder. Tryghed er at stole på, at blottelsen i at fx fortælle om sine (sex-)lyster bliver modtaget åbent og ikke-fordømmende.

Omvendt er det utrygt, ja, dødbringende, hvis du truer, direkte eller indirekte, med at skride, når I har en konflikt.

Så erkend, at I kan godt være uenige og alligevel være en enhed.

5. Slap af

Dit dårlige humør, dit stress og dine bekymringer forplanter sig til din partner, uagtet om du er dig dem bevidst eller ej, Det kan være de helt små ting, din tone, din attitude eller dine handlinger, der gør din kæreste utilpas eller utryg.

Så i stedet for i det små (eller store) at gå rundt og straffe din kæreste med din spidse tone og irritable væremåde - uanset om det er hende, der er grunden til dit dårlige humør eller ej - så vis din kærlighed istedet, og gør hinandens liv rarere. Livet er for kort og for kostbart til at gå rundt og have det skidt over, at kæresten er vred på en.

6. Værdsæt din kæreste

Få ting er så vidunderlige som at mærke, at man virkelig er værdsat af kæresten. At føle, at man er den vigtigste person i partnerens liv, er guld værd. Det giver styrke og selvværd (i familie hermed er at blive begæret af sin kæreste). Så vis, at du virkelig sætter pris din partner, på at vedkommende findes. Sig det.

Vær et enmands heppekor: Man retter ryggen og kan klare tilværelsens lange række af store og små modgange og modbydeligheder, når man har sin egen klakør, der støtter og hjælper og griber.

Alt i alt er det klassiske dyder om at være et godt menneske, det drejer sig om. Og lur os, om ikke det bonner ud i sengen. For alle ved jo godt, at et lykkeligt forhold øger sandsynligheden for et tilfredsstillende sexliv.

Således handlede det lidt om sex alligevel.