7 måder du kan sætte ild i lystbålet - allerede i aften

Det er faktisk ret let at prøve disse ting, der giver variation i sexlivet

Efter forelskelsens vilde rush kommer roen og realiteterne, efter eventyrets eksplosioner kommer hverdagen og trygheden, og efter de vilde sexkapader kommer rutiner og effektivitet.

Og med det kedsomheden.

Mens de fleste undersøgelser viser, at mænds sexlyst som udgangspunkt er højere og især mere konstant, peger andre andre studier, at kvinders sexlyst mere er kontekstuel og at den typisk daler mere i et fast forhold end mænds.

Derfor bliver man nødt til at tænke proaktivt seksuelt. Det er ikke nok at overlade sexlivet og sexdrivet til spontanitet og tilfældigheder.

Således kommer den britiske sexterapeut Tracey Cox med en liste over tiltag, du kan kaste dig over allerede i aften. Vi har sorteret lidt i den og giver dig her de 6 bedste tip til at få tændt op i jeres pejs.

Det overordnede tema er: Mere eventyr.

En af måderne hvorpå man kan får (gen-) de første tids kildende tiltrækning og ophidselse, er ved at iscenesætte frække scenarier. De kan tage jer ud af jeres tryghedszoner, så I igen ser på hinanden som sexobjekter.

Det kan en smule angstprovokerende til at begynde med, men nerver kan være en god ting.

Åbne øjne

De fleste har lukkede øjne det meste af tiden under sex. Og endnu færre har åbne øjne under orgasmen. Men netop fordi sex er så intimt, er det ærgerligt, at vi ved at lukke øjnene også lukker partneren ude.

Så prøv at holde øjnene åbne under hele forløbet, og I vil helt sikkert føle jer langt mere forbundne imens.

Ryst posen

Lav om på rækkefølgen i jeres stillingsvalg, (ja, de fleste følger et fast mønster), knald på et andet tidspunkt, et andet sted, byt roller i forhold til, hvem der tager initiativ og leder kampen.

Ren nydelse

Tilbyd at give din partner en session i ren nydelse, hvor han/hun ikke skal gøre andet end at læne sig tilbage og nyde, hvad du nu ved virker. Forkælelse, omsorg, hengivenhed.

En god kæreste vil givetvis gøre dig en lignende tjeneste en anden dag.

Sexkrukken

Hver især skriver i ti sexting, som I gerne vil prøve, på små lapper papir, som I krøller sammen og lægger i en krukke.

En gang om ugen tager i en seddel op og prøver at gøre det, som sedlen angiver. Med mindre man virkelig føler, at det er for grænseoverskridende, så er det en sjov måde at udvide repertoiret. Og man får således også sat gang i samtalen om lyster og længsler.

Barber hinanden

Uanset om I i forvejen fjerner intimbehåringen, er det en anden og mere intim oplevelse at barbere hinanden. Har man ikke før været glat, er følelsen ret nøgen og kildende og derfor spændende (indtil det begynder at vokse ud igen).

Prøv tantrasex - allerede i aften

Onaner foran hinanden

Onani forbinder de fleste med noget helt privat og intimt. Derfor er det ekstra pirrende og samhørighedsskabende at vise kæresten, hvordan man dyrker autorerotik.

Her tilfredsstilles både ekshibitionisten og voyeuren.

Og man risikerer endda at lære lidt om, hvad kæresten lide, som man så kan bruge næste gang man dyrker sex.

Fantasier

En leg med fantasier. Sig til din kæreste: ‘Hvilken sexting har du lyst til, som vil overraske mig? Og så vil jeg fortælle hvad jeg fantaserer om til.’

En man lidt genert, kan man altid begynde med de små sjove ting, der ikke er så grænseoverskridende.

Svarer din kæreste, at han da har har prøvet alt det, han gerne vil, med dig, så bed ham om at finde på noget. De fleste har gerne lidt gemt alligevel dybt nede, og hvis de får at vide, at det ‘bare er noget vi finder på,’ kan det være lettere at sige.

Jo mere du deler, vil han dele. Det at dele fantasier skaber øget intimitet og samhørighed. Også selv om I ikke prøver fantasierne af.