7 quickfixes til dit forhold

Man skal altid være varsom, når nogen lover lette løsninger på tunge problemer. Således også her.

Men trænger du og dit parforhold til en opstramning, så I forbedrer jeres sex & samliv og øger chancen for at forblive sammen, kan du følge disse simple råd.

I det følgende får du tre tips til at forbedre kommunikationen i dit forhold, to måder at komme tættere på din kæreste, ligesom du får to simple tips til at bevare gnisten i sengen.

Rådene kommer fra to amerikanske terapeuter og psykologer Alice Boyes og Caitlin Cantor, som vi har fundet her, her og her.

Kommunikation

Du er muligvis ved kaste op i din mund, fordi du nu igen skal høre om vigtigheden af god kommunikation.

Suck it up, for det er afgørende for alt i relationen. God kommunikation er udgangspunktet for større samhørighed (og bedre sex). Heldigvis er det ikke så kompliceret at blive bedre til at... skændes.

Lige som alle kloge politikere burde have dette i mente, FØR de kaster landet ud i en endnu en håbløs krig, der ikke kan vindes, så bør den viise kæreste have en exit strategy ved skænderier. En plan for, hvornår og hvordan du trækker dig ud af den ophedede diskussion, når den er ved at køre af sporet.

Mange skænderier i parforhold handler om de samme tilbagevendende konflikter og problemstillinger. Som næppe bliver løst. Det, der afgør, hvor voldsomt de skænderier bliver og hvor negativ indflydelse, de har på forholdet, er den følelsesmæssige tone i skænderiet.

Er de vrede, bitre, hadske, kritikfyldte eller ej?

Der kommer et punkt i diskussionen, hvor du godt ved, om det leder til noget produktivt eller ej. Så her handler det om at trappe ned, så skænderiet undgår at blive sårende og destruktivt.

Humor kan virkelig demontere det forestående drama, hvis altså ikke din kæreste ser det som et tegn på, at du ikke tager det seriøst.

Du kan også italesatte jeres diskussionsmønster, fx ved at sige at netop dette emne er meget svært og sårbart for jer begge, eller at det bringer en masser dårlige minder frem for jer.

Her kan faren være, at din kæreste synes, du taler lidt giraf-sprog og distancerer dig.

En helt tredje mulig måde af trappe ud af den tiltagende konflikt er at skifte emne. Her kan din kæreste dog synes, at du taler udenom.

Anerkend kærestens synspunkt

En effektiv måde at undgå, at en diskussion udvikler sig til et skænderi, er at lade din kæreste vide, at du godt forstår hans/hendes synspunkt og kritikpunkter.

Hvis du medgiver, at der kan være noget om det (du arbejder for meget, du roder, du siger ikke fra overfor familiemedlemmer), føler hun, at du anerkender, at der er et problem. Også selv om det ikke ender med, du ændrer dit adfærdsmønster i stor stil, fordi det er svært, så er din partner glad for, at du forsøger.

Timing

Alt skal kunne tales om i et forhold, men det skal også være muligt at sige: ‘Dette kan jeg ikke tage stilling til nu, der er for mange andre ting, som kræver min opmærksomhed. Kan vi finde et andet tidspunkt at vende det på?’

Og her kan et par ugenlige aften-gåture være det perfekte forum. Samtalen kan være mindre konfrontatorisk, når man bevæger sig og går side og side og ikke sidder stille overfor hinanden.

Gør kæresten glad

I den travle hverdag i det længerevarende forhold tager vi hurtigt hinanden for givet. Vi lader stå til og giver ikke kæresten og forholdet det der lille ekstra, som øger glæde og følelsen af at blive set og anerkendt.

Her er to hurtige måder, du kan prøve det:

Gør noget af det, din kæreste plejer at ordne. Er det ham/hende, der henter unger eller tager opvasken eller handler eller bestiller sommerferierejsen, så overrask partneren ved at tage ansvaret for det.

Det kan både løfte byrden fra kærestens skuldre og give vedkommende en fornemmelse af, at du ser hende, at du gør noget for hende.

Vær nysgerrig

Sæt dig ind i, hvad der går gennem din kærestes tanker og liv for tiden: Hvad sker der på jobbet, hvad bekymrer hende med ungerne og hans syge mor, har han/hun læst en bog, der virkelig har sat tanker og følelser i gang.

Det kan være via en lavpraktisk tilgang, hvor du stiller nysgerrige spørgsmål, der kan få hende til at fortælle om sin interesse. Det skal du gøre, selvom du synes, bekymringen eller interessen er fjollet.

To quickfixes til øge intimiteten

Det kræver en bevidst indsats at holde gnisten i live i det langvarige og trygge forhold: For tryghed, hygge, afslapning og den der den beroligende fornemmelse af forholdet som en varm dyne er utroligt rar og dragende - og en smule hæmmende for erotikken.

Man skal stadig huske at score sin kæreste. Så sørg for at finde tid til at være sammen bare jer to. Kald det date night, kald det kvalitetstid, kald det voksentid. Mindst en gang om ugen, det er her her, I skal forbinde jer uden spørgende unger, bimlende mobiler, larmende tv.

Dyrk sex

Opgiv de urealistisk forestillinger om, at sex skal ske spontant, når I overvældes af svulmende begær efter hinanden.

Det kan virke kikset og på en eller anden måde uægte at planlægge sex, men erkend, at spontan sex ikke sker med regelmæssig hyppighed.

Så aftal en tid, hvor I begge kan nå at bygge forventning og lyst op.

Husk dog også, at forventninger kan blive til en følelse af pres og således ødelægge lysten, så det er vigtigt, at begge parter føler, at der er plads til at sige nej, når tiden stunder til.