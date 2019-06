Åbent forhold: Her får du både i pose og i sæk

I et åbent forhold får man dækket sine behov for omsorg og erotik flere steder

Du får tryghed og omsorg hos kæresten. Og hed erotik med elskeren.

Det er en af konklusionerne på et nyt studie om åbne forhold, hvor 1168 polyamorøse mænd og kvinder og 2183 monogame deltog.

Fokus for undersøgelsen var, hvilke roller de forskellige partnere i de åbne forhold spiller i relation til at opfylde behov for erotik og omsorg.

Se også: Mille lever i åbent forhold: Jeg er gift med Gerhard og kæreste med Andreas

Hyppig sex

Som de fleste, der har været i længerevarende parforhold, har måttet erkende, begynder forholdet gerne med en høj erotisk intensitet og hyppig sex, hvorefter det langsomt bliver mere trygt og intimt i stedet, mens intensitet og sexfrekvens daler.

Det peger på, at det kan være svært for personer i faste monogame forhold at både få behovet for erotik og for omsorg opfyldt samtidig.

Forskernes teori er så, at personer i åbne forhold kan få disse behov opfyldt samtidig, men hos forskellige partnere.

Derfor blev alle deltagere spurgt ud om deres sexliv og deres oplevelser med erotik og omsorg.

Se også: Er du klar til et åbent forhold? Her er tjeklisten

Primære

Personerne i de åbne forhold blev spurgt ind til deres primære partner og deres sekundære - eller de partnere, de har været sammen med længst og kortest (nogle åbne forhold opererer ikke med primære og sekundære, såkaldt hierarkiske forhold, hvilket så betyder, at partnerne er ligestillede).

Her er, hvad forskerne kom frem til:

Folk, som er polyamorøse, og som har flere partnere, oplever mere omsorg og tryghed med den primære partner, sammenlignet med sekundære partnere og med, hvad monogame mænd og kvinder oplever.

De polyamorøse oplever ligeledes mere intens erotik med deres sekundære partnere - både set forhold til deres primære partner og i forhold til, hvor intens erotik monogame oplever.

Det får forskerne til at mene, at personer i åbne forhold ser ud til få deres forskellige behov for erotik og omsorg opfyldt forskellige steder/forhold. Det giver dem mulighed for at få det bedste af begge verdener - intens erotik og masser af omsorg.

Se også: Flere unge åbne overfor åbne forhold

Stimulation

Hermed ikke sagt, at alle bare burde åbne deres forhold. Men det kan være gavnligt at fordele opfyldelsen af de behov forskellige steder og lade forskellige mennesker møde disse behov. Man kan med andre ord ikke nødvendigvis være alt for hinanden.

Det kan folk i monogame forhold arbejde med ved at søge til venner og familie for støtte, eventyr eller intellektuel stimulation, lyder det fra forskerne.

Nu er det åbne forhold ikke lutter lagkage af sex og omsorg, idet de positive oplevelser ved opfyldelsen af et behov hos en partner ikke automatisk forbedrer forholdet med en anden partner:

Polyamorøse, der meldte om intens erotik med sekundær partner, rapporterede om mere intimitet med den primære - men mere erotik med den primære var omvendt forbundet med mindre intimitet med den sekundære partner.

Amerikanske tal peger på, at omkring fem procent lige nu lever i en version af et åbent forhold, og at cirka hver femte voksne amerikaner på et eller andet tidspunkt har prøvet samtykkende non-monogami. Det drejer sig om alt fra en trekant med kæresten og en tredje person og swingerliv til decideret flerkæresteri. Det er mest udbredt i LGBT-miljøet.