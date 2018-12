Årets sexlegetøj til manden: Penisringenes Herre

Penisringen, der er årets topsælger til mænd i Danmark, er gået fra at være et lettere tabuiseret hjælpemiddel til at være et penisforstørrende stykke sexlegetøj - til stor glæde for både ringbæreren og hans partner

Vi har talt med tre af landets førende webshops med salg af sexlegetøj - og alle tre har penisringen som en absolut topsælger anno 2018.

Hos danske Sinful.dk, der er Skandinaviens største sexlegetøjspusher, kan medindehaver Mathilde Mackowski fortælle, at den Århus-baserede webshop har skippet hele 73.526 penisringe afsted til kunder i løbet af 2018 - og endnu flere er med garanti røget med posten i løbet af julemåneden.

Og her taler vi altså alle typer af penisringe - fra de helt billige og meget enkle, der på to sekunder kan monteres inde om roden på penis, hvor ringen nu skal sidde, til de noget mere dyre og avancerede penisringe med mange typer af vibrationer, der under samleje også stimulerer partneren.

Billig og effektiv sælger

- I snart mange år har jeg været stor fortaler for, at man, som mand, i det mindste burde give penisringen chancen. For findes der et super enkelt og samtidig vildt effektivt stykke sexlegetøj til mænd - og her mener jeg ALLE mænd, der kan krydre sexlivet for både ham og parret i fællesskab, så er det nemlig penisringen. Og så er det samtidig et af de billigste stykker sexlegetøj overhovedet, fortæller sexlegetøjsekspert JoanB.

Hun glæder sig meget over, at synet på det penisforstørrende stykke sexlegetøj nu er blevet så positivt, at førende danske shops med sexlegetøj har peget på penisringen som årets absolutte topsælger til mænd.

Banebrydende sexlegetøj til mænd giver også kvinder glæde

Fælles glæde

Hos den danske webshop Alor.dk, der har Maria ved roret, er det specielt en type af penisring, der i løbet af 2018 har hittet helt vildt - og som samtidig er blevet topsælgeren til mænd.

- Om kunden er single eller i parforhold, der blander vi os naturligvis ikke i. Under alle omstændigheder er shoppens mest populære penisring designet og udviklet helt specifikt til par, siger Maria.

På årets store europæiske sexlegetøjsmesse, EroFame i Hannover, var hun et smut forbi fabrikanten af netop dette stykke sexlegetøj, der er blevet døbt noget så specielt som Atom+. Som JoanB har anmeldt positivt her.

- Er man som par til mere kærlig og intens sex, hvor man kommer helt tæt på hinanden - og hvor han både kan penetrere og vibratorstimulere hende på klitoris på samme tid, så er årets stykke sexlegetøj til mænd hos Alor bare helt genial, siger Maria.

Hun er ret overbevist om, at både denne og andre typer af penisringe også vil sælge stort i løbet af 2019 – til glæde og fornøjelse for både ham og hende.

Verdens (måske) billigste penisring

Indehaver af Sexnetto.dk, Jan, der holder til helt nede ved den dansk/tyske grænse i Sønderjylland, kan kun bakke op om sine to kvindelige shopkolleger, Mathilde og Maria.

2018 har i Danmark være penisringens år - og for at sætte en ekstra tyk streg under, at det altså ikke altid koster kassen at købe et godt stykke sexlegetøj, så har Sexnetto nu valgt at sælge årets topsælger til mænd (Justerbar Lasso Penisring) til under en flad tikrone. Det kan man sgu da kalde for et nytårsknald(e)-tilbud, der seriøst vil noget.

- Et problem med køb af penisringe kan være, at produktet ikke passer alle størrelser - eller måske rettere alle tykkelser. Man naturligvis lige bør være opmærksom på, inden man køber. Men da vores topsælger til mænd er justerbar, så opstår den ingen problemer i den boldgade, fortæller Jan fra Sexnetto.

Giver alle mænd et selvtillids-boost

Hvis penisringen passer til ens tykkelse af penis, så bliver penis altså lidt tykkere og mere spændstig end normalt, forklarer sexblogger JoanB, hvilket de fleste mænd glædes over.

- Og det giver da helt også os kvinder et ekstra lille kick, kan jeg da godt afsløre, fortsætter den kvindelige sexlegetøjsekspert, der er glad for, at hjælpemiddel-mærkaten så småt er blevet pillet af penisringen.

- Lige som en effektiv klitorisvibrator kan være et godt hjælpemiddel til at komme hele vejen i mål for kvinden, så er penisringen helt klart også et effektivt hjælpemiddel for ham, der indimellem har lidt svært ved at få erektion og/eller holde sig kørende i lang tid nok ad gangen.

- Men alle mænd har mulighed for at blive større og mere spændstig end ellers - og samtidig få sig et lille selvtillids-boost på den konto. For der er altså bare forskel på både synet og oplevelsen af penis i erigeret tilstand, om manden har ring på eller ej, siger JoanB - og slutter så af med at opfordre alle fremtidige ringebærere til at glatbarbere sig helt inde om roden, inden sexlegetøjets monteres.

For er der noget, der kan tage toppen af fornøjelsen, så er det altså, hvis de små hår pludselig kommer i klemme – og det gør de jo som bekendt jo næsten altid.

Læs her JoanB’s store test af nogle af de bedste penisringe på markedet.