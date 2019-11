Årets sexlegetøjs-trends til kvinder: Trykluft og tandbørste

På årets største europæiske fagmesse for sexlegetøjsfolket, EroFame 2019 i Hannover, var stimulation af klitoris i fokus, når det gjaldt nyt legetøj til kvinder.

Med på den netop overståede messe var også den danske sexlegetøjsekspert JoanB, der fortæller mere om hvorfor.

- Langt de fleste kvinder opnår både nemmest og hurtigst klitorisorgasme. Når man som helt ung kvinde begynder at lege seksuelt med sig selv, så er klitoris typisk i fokus og næsten også altid den orgasme-udløsende hovedfaktor.

Optimerer

Med det i mente er det ifølge sexbloggeren, der har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, ikke underligt, at der jævnligt kommer nye bølger af sexlegetøj på markedet, hvor netop stimulation af klitoris og klitorisorgasmen er i absolut fokus

Og sådan var det også i år på den nyligt afholdte EroFame messe, forklarer JoanB:

- I ‘gamle dage’ fandtes der næsten udelukkende klitorisvibratoren - og selvfølglig dildoen. I dag, hvor konkurrencen om at kunne gøre det bedst mellem benene på os kvinder er mere hård end nogensinde, er der kommet en række helt nye produkter med nye former for teknologier, der går endnu mere direkte efter klitoris.

Herunder kan du se video fra messen, hvor JoanB præsenterer årets trends til kvinder.



Et af de klitorisfikserede produkter er det revolutionerende Zumio, som fik stor opmærksomhed på messen.

- Her taler vi om et stykke sexlegetøj til kvinder, der i design minder lidt om en tandbørste, men som er en yderst fleksibel pind i silikone, der sættes i ekstremt hurtige, mikroskopiske og cirklende svingninger, siger JoanB, der med stor fornøjelse har testet Zumio.

Ikke helt ens mellem benene

Den måske største revolution, der har været i rigtig mange år, inden for udvikling af klitoris-produkter, er berøringsfri stimulation af klitoris. Små trykluftsbølger, som producenter som Womanizer og Satisfyer har været de store foregangsmænd/kvinder for, forklarer den danske sexlegetøjsekspert.

- Vi så første skud på stammen for små fem år siden, og siden er der blevet optimeret og videreudviklet på produkterne, og hvor seneste udspil, Womanizer Premium, er mere eller mindre orgasme sikker, tør jeg godt love. Lige meget hvilken kvinde, der får en sådan mellem hænderne og benene, er sikret orgasme, siger JoanB, der i sin test af vidunderet erklærer den toppen af klitpoppen.

Den opdaterede version af Womanizer, som der var meget stor hype om i Hannover, kommer nemlig med to forskellige mundstykker. Et lille og et noget større.

- Og det kan være afgørende, for kvinder er nemlig aldrig helt ens, heller ikke dernede, siger JoanB.