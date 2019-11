Ægteparret Lars og Anette glæder sig til en fræk december   

Ligesom mere end 25.000 andre sprang ægteparret Lars og Anette på sex-julekalender-vognen sidste år. Også i år har parret anskaffet sig en voksenjulekalender.

24 dage med nyt sexlegetøj på daglig basis hjælper gevaldigt på lysten.

- Vi havde naturligvis hørt om de her frække julekalendere, men det var først sidste år, at vi gav en dansk en af slagsen chancen, og nu springer vi så på vognen igen her i år. For vi havde en masse sjov og ballade med hver dag at finde ud af, hvad der gemte sig bag dagens låger, siger Anette, og Lars supplerer.

- Undervejs bliver man som par også præsenteret for sexlegetøj, der helt automatisk får en til at prøve nye og anderledes ting og sager i sengen. Som både er udfordrende og spændende for det fælles sexliv.

Sidste år lavede parret 24 små hjemmevideo-sekvenser af deres lågeåbninger. Der oplever man deres umiddelbare reaktioner på, hvad der popper frem i lyset af nyt og frækt. Du kan se et sammenklip af parrets fornøjelige lågeåbninger her.

For Anette og Lars er sexlegetøj udelukkende et krydderi og ikke et must:

- Der vil nok også i årets sex-julekalender være legetøj, som vi allerede har eller som er over grænsen for os. Til gengæld bliver man hver dag holdt til ilden, og ja, det er da spændende, hvad der gemmer sig bag dagens låge. Ligesom det daglige input også bidrager til at fyre lidt ekstra op under lysterne, siger Anette.

Sådan gør du store-stress-måned til store-sex-måned

Et frirum

Den danske sexfluencer JoanB, der blogger om erotik og som har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, synes, at en julekalender er en fremragende måde at tackle julestress på.

- Hopper man med på vognen, så vil jeg anbefale, at man slavisk kun åbner dagens låge. På den måde får man som par et lille frirum sammen på daglig basis, hvor december måneds stress og jag for en stund lægges på hylden til fordel for noget voksenhygge. Det er sundt, godt og ofte også meget tiltrængt, siger 44-årige Joan fra JoanB.dk, hvor hun har testet en række af markedets sex-julekalendere.

Den danske sexshop, sinful.dk, størst i Skandinavien, oplyser, at deres egen kalender sidste år blev solgt i små 25.000 eksemplarer. I år håber firmaet at runde 50.000 solgte julekalendere.

Dansk par fra Fyn om 24 dages pligtsex: Juleaften står den på intime overraskelser

Herunder fortæller JoanB om sit projekt Sex hele december, hvor danske par skulle knalde hver dag: