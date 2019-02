Bedste sex på Valentinsdag

Der er åbenbart forskel på at elske og at knalde

Juleaften, nytårsaften, valentinsdag - tre mærkedage, der næsten kun kan skuffe på grund af de vældige forventninger, som nogle har. Ikke desto mindre har mange årets bedste sex på Store Kærlighedsdag.

Vi er også ved at komme efter det herhjemme, men dagen, hvor vi fejrer kærligheden, romantikken og parforholdet, er virkelig stor i USA, hvor en ny undersøgelse viser, at 6 ud af 10 har den bedste sex på netop Valentinsdag.

Analysebureauet OnePoll har på vegne af et sexlegetøjsfirma spurgt 2000 amerikanere, alle i forhold, om deres sexliv i forhold til Valentinsdag.

Og 58 procent angiver altså, at sex topper på denne dag.

Interessant nok oplyser hele 85 procent, at deres egne lyster kommer i anden række på dagen, og 54 procent siger, at kæresten er mere generøs i sengen på Valentinsdag.

Det samlede billede viser hermed et ret afgørende element i det 'Gode Sexliv', som er vigtigt hele året:

At man går op i kærestens nydelse mere end sin egen.

Undersøgelsen viste i øvrigt også, at langt de fleste amerikanere skelner mellem at elske (making love), at dyrke sex (having sex) og at knalde (fucking). Elskov tager længere tid, har mere øjenkontakt og er mere passioneret, og så er der angiveligt ikke noget med at kvæle hinanden under elskov.

Fokus

Vi spurgte den danske sexolog Katrine Berling, hvorfor Valentins-sex mon er bedre end sex resten af året:

- Det, der kendetegner Valentinsdag, er, at det er en dag, vi begge glæder os til, så der er et element i, at vi forbereder os mentalt, inden vi går ind i dobbeltsengen. Vi har begge fokus på, at vi skal fejre kærligheden sammen.

- Netop fordi vi har forberedt os til det, så har vi også sat tiden af til det, vi gør os umage, og sex er pludselig ikke noget, der bare skal overstås. Sex og elskov må gerne tage tid, siger Berling.

Give og modtage

Sex er altid bedst, når begge parter er til stede i det, som sker, forklarer sexologen:

- Og når vi sanser og nyder både det at give og det at modtage. Så hvis jeg som ‘Giver’ giver fra et sted, hvor jeg gerne vil skabe nydelse hos min partner OG samtidig også nyder det selv, så vil det altid få min partner til at slappe af og kunne nyde mere. Og det er anderledes, hvis jeg giver nydelse for at få min partner til at komme eller for at føle mig som en god elsker.

- Da nydelse sker i vores krop, er den eneste måde, man kan mærke den på ved at være hjemme i sin krop. Som modtager skal man kunne være hengiven, modtagelig og åben for den berøring, man modtager, siger Katrine Berling, der anbefaler, at man som modtager samtidig giver udtryk for sin nydelse gennem lyde og vejrtrækning.

- Jeg kalder det at være aktiv modtagelig. Her skal jeg altså ikke tænke på min partner, men være hjemme hos mig selv og mærke og sanse.

- På den måde bliver det at give det samme som at modtage - og omvendt. Fordi jeg som giver nyder at give og elsker at se min partners glæde. Og jeg som modtager nyder at modtage og viser min partner min glæde. Og når vi tager os tid til sex, når der er plads til mere leg og berøring, så er det ikke kun sex, der bliver bedre, det bliver også orgasmen.

Give og tage

Konklusionen på den amerikanske Valentinssex-undersøgelse om, at opmærksomhed på partneres nydelse fremmer det gode sexliv, er også bevist i mere videnskabelige studier.

I et nyt canadisk studie deltog 122 par. Forskerne ville undersøge et koncept, de kalder sexual communal strenght, den seksuelle fællesskabsfølelse i forholdet, som handler om, at man både tager hensyn egne og partners behov.

Deltagerne, der var i alderen 19 til 67, førte en slags dagbog i 21 dage. Hver aften modtog de en mail med en række spørgsmål om parforholdet, sexlivet og humøret. Derudover svarede de på en række ja/nej-spørgsmål som ‘Har du dyrket sex med din partner i dag?’

I gennemsnit havde parrene sex 3,5 gange i de 21 dage, men der var store udsving, mellem nul og 17 gange.

Humør

Deltagerne fik spørgsmål, der afslørede, hvordan de manøvrerede i den seksuelle fællesskabsfølelse, som illustreres herunder:

Du er træt efter en lang dag og vil bare stene foran tv’et. Din kæreste lægger op til sex. Hvad gør du?

A: Siger ærligt, at du bare ikke er humør til det, men gerne vil på et andet tidspunkt.

B: Gå med til sex, selv om du ikke er i humør til det. Du ved, at du ikke vil nyde det.

C: Gå med til det, selvom du ikke er i humør til det. Måske kan din kæreste gøre dig liderlig, og så bliver det alligevel dejligt.

Ingen er svarene er det rigtige eller det forkerte, men det viser sig, at I det lange løb virker C bedst. Hvis det altid er A, tænker du mest på dine egne behov, hvis det altid er B, tænker du for lidt på dine egne.

De canadiske forskere konkluderer, hvad de fleste godt ved instinktivt: At gøre kæresten glad og møde dennes behov er halvdelen af glæden. Når man gør en indsats for at møde partnerens behov, og din partner gør det samme overfor dig, øges begges oplevelse af seksuel relationel tilfredshed.