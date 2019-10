Blev bedre elsker med samtykke-robotten

-- I videoen over artiklen kan du møde sexrobotterne Samantha og Thomas --

Hvordan ville du reagere, hvis du lige har investeret en månedsløn i en lækker sexrobot, der så siger nej til sex, når du vil bruge den?

Ny videnskabelig artikel vækker både undren og begejstring. Forskerne bag foreslår nemlig, at fremtidens sexrobotter burde udstyres med evnen til at sige både ja, nej og måske, så den afspejler virkelighedens sex, og så brugerne kan lære om samtykke - og dermed blive bedre elskere.

Artiklen i tidsskriftet med det passende navn International Journal of Social Robotics handler i høj grad om sexrobottens sociale rolle.

De to forfattere foreslår, at man designer en dydig sexrobot med et samtykke-modul, som vil kunne udvikle brugerens empatiske evner, ikke mindst i en terapeutisk sammenhæng.

Den intelligente vibrator svulmer op, når hun har brug for det

Morskab

Twitterfolket reagerer med lige dele morskab og undren over sexrobotten, der siger nej.

Jade Lupinacci anfører, at hvis han skal betale en formue for robotten, regner han med, at samtykke - og fri fragt - er inkluderet.

Sex robots cost about $15,000... if I shell out that kind of money, consent comes with the free shipping — Jade Lupinacci (@LupyMagic) October 4, 2019

Joseph Simpson mener, at kun en ting vil være mere deprimerende end at have en sexrobot, og det er at have en, som ikke vil knalde, mens Andrew Lockley påpeger, at en sexrobot, der siger nej, i det mindste vil være ret realistisk.

It would at least be realistic — Andrew Lockley (@andrewjlockley) October 4, 2019

Racconing Raccoon sammenligner den nej-sigende sexrobot med sin bil, når den ikke vil starte.

Den kommentar, redaktionen finder mest velbehag i, er den fra Solus Factor, som kommer med det helt tørre citat fra ‘Rumrejsen år 2001', hvor rumskibets computer, Hal 9000, nægter at lade astronauten Dave komme ombord.

"I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that." — Solus Factor (@solus_factor) October 4, 2019

Se scenen fra Stanley Kubricks ‘Rumrejsen år 2001,’ hvor Hal 9000 ikke giver samtykke til indtræden her:

Chris Fergusson giver ikke samtykkerobotten mange chancer for at blive et hit på sex(legetøjs)markedet:

Kærlighedsrobot

Nu skal det ikke være løjer og twitterspas det hele. Den danske seksualitetsdedattør Lucy Vittrup fra lucy-vittrup.com, der netop specialiserer sig i kærlighed og seksualitet i en digital tid, mener nemlig, at samtykkerobotten er skridt i den rigtige retning:

- Men først og fremmest er der noget misvisende i at kalde sexrobotter for ’sex’-robotter. Meget tyder faktisk på, at brugere af sexrobotter søger robot-kærester eller -partnere, som de kan have sex med - men som også kan være godt selskab, være samtalepartnere, sige kærlige ting og så videre.

- Hvorfor ellers være så optaget af at lave ‘sex'’-robotter, der kan så mange menneskelignende ting som muligt, hvis ikke det er for at få det menneskelige aspekt med, siger Vittrup, der derfor vil ønske, at man i højere grad kaldte det for kæresterobotter.

Problemet

I det lys giver det mening for seksualitetsdebattøren, at robotterne får kodet samtykkefunktioner ind.

- Det centrale spørgsmål er bare, om det løser problemet. Hvis problemet er frygt for, at mennesker bliver mere respektløse af at have robotter, som ikke modsætter sig noget som helst - hverken at blive talt dårligt til, slået eller ydmyget - så har jeg svært ved at forestille mig, at indkodning af samtykkefunktioner vil ændre ejerens grundlæggende personlighed.

- Årsagen til, at vi opfører os destruktivt over for andre, har dybe rødder i vores historie og kan næppe fixes af en samtykke-krævende robot, siger Vittrup.

Hun kan dog godt se fordelen med en samtykkerobot i terapeutisk kontekst.

- Man kan forestille sig, at en klient med aggressions-problemer kan lære at identificere mønstre og destruktiv adfærd ved at have en kæresterobot, som opsamler data, der kan analyseres sammen med en terapeut.

Etik

At vi tænker etik ind i sexrobotter - eller kæreste-robotter - hilsner debtattøren velkommen.

- Spørgsmålet er bare, hvad formålet er, og hvem der skal sætte den etiske standard. For eksempel er der mennesker, der praktiserer BDSM 24/7. Hvordan skal de kunne praktisere deres seksuelle orientering med en robot, der er samtykke-kodet af en, der ikke har nogen som helst indsigt i den verden?

- Det værste, jeg kan forestille mig, er et slags robot-politi, som sætter normer udfra ringe kendskab til seksuelle praksisser eller udfra snævre kulturelle rammer. Så ja tak til etik i hele sex/kæresterobot udviklingen, men også ja tak til, at vi holder tungen meget lige i munden i forhold til formål, lyder det fra sextech-eksperten, der for tiden arbejder på en podcast-serie om nærvær og teknologi.

