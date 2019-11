Boblebad til bollerne

Wellness og luksusspa-ophold er i stigende grad blevet populært. Velværen, når man nedsænker sit legeme i boblebadet, er uovertruffen.

Det er dog dyrt. Så en billigere, mere handy og langt mere målrettet måde at få egenomsorg kunne være Testicuzzi.

Et boblebad til dine boller. Eller en miniature testikelspa, om du vil være lidt pænere i munden.

Helt oppe i toppen af absolut fjollede og totalt unødvendige opfindelser er denne nye gadget fra iværksætteren Pride Smith.

Man nedsænker sin pung i den lille jacuzzi, der så udsender behageligt kildende luftbobler, der er drevet af et batteri. Imens hviler penis på en pude.

Testicuzzi er således en oplagt gaveide til singlemanden, som må gå hjem fra byen med uforrettet sag og en tung byrde mellem benene.

Ifølge hjemmesiden er produktet også velegnet til manden, der har brugt søndagen på cykel- eller ridesadel af derfor har ømme løg.

Og hvis, du synes, det lyder lidt som en vittighed, så begyndte ideen da også som en joke, da Pride Smith og hans forretningspartner Ryan talte om trends blandt collegestuderende på en husbåd for to år siden.

De talte om den her trend, hvor folk fylder en stor kop med vand, sænker testiklerne derned og så får en kvinde til at blæse luft ned i vandet med et sugerør.

Ryan tog grinende fat i Smith med ideen om at lave en rigtig hot tub for testikler, hvorpå Smith lavede et design og snart printede en 3D prototype ud.

Screenshot: Testicuzzi.com

Pride hævder, at spaen allerede har fået fremragende anmeldelser:

- Dem, der har prøvet det, siger, at det er en magisk oplevelse. De elsker virkelig følelsen. Det er behageligt, forfriskende og afslappende for testiklerne, lyder det fra bagmanden, der oplyser, at de har lavet en del research på klunkestørrelser, så der er sørget for, at de fleste kan være med.

- Vi har dog planer om flere størrelser, mest for egoet og for sjov.

Testicizzu koster små 700 kroner, dog er den lidt billigere her op til jul. Du kan også få en guldbelagt version til cirka 67.000 kroner.

Herunder kan du se reklamen for Testicuzzi.

Blow

Her på redaktionen glæder vi os til juleaften, for her forudser vi, at der vil ligge en løgpose-jacuzzi under juletræet ved siden af oralsextrussen til tantra Erna, der har det stramt med cunnilingus, og sædfanger-sticken, der sikrer tørre trusser efter sex, til mor.

Men testiklerne skal ikke løbe med al opmærksomheden juleaften. Penis skal da også have kærlighed. Og det får den til fulde af Autoblow AI, der er det mest crowdfundede stykke sexlegetøj til mænd nogensinde.

Bag Autoblow AI står iværksætter og provokatør Brian Sloan, som med kunstig intelligens og 'machine learning' har udviklet de algoritmer, som styrer maskinens bevægelser, blandt andet på basis af analyser af 8000 minutters oralsexporno.

Herunder kan du se en reklame for Autoblow AI.

Sloan forklarer succesen således:

- Dette er, hvad mænd vil have. Masturbationens monotoni vil ikke længere være en byrde for de mænd, der vælger min gadget. Selv om onani er noget, vi gør for os selv, tror jeg, at vi kan bruge kunstig intelligens til at gøre oplevelsen uendeligt meget mere tilfredsstillende.

Her kan du se Sexperterne teste forgængeren Autoblow II:

