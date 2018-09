Boost din sextid

Ester: Morgensex kickstarter dagen

Jeg kan rigtig godt lide sex om morgenen. Det at vågne efter en lang nats søvn og så starte dagen med at sexe sammen, er rigtig godt. Det er som en kick-starter. Krop og sind vågner, og man har meget mere energi til dagens gøremål.

Jette: Aftenhygge frister

Jeg har mest lyst til sex om aftenen. Der ligger man i sengen med sin partner og hygger, og det ene fører til det andet. Jeg tror, at begge parter tit bliver fristet til sex om aftenen, da man tit ligger og forfører hinanden på den ene eller den anden måde. Men det kan være svært at definere, da min partner og jeg også har sex om morgen og mange andre tidspunkter af dagen, og det er aldrig dårligt.

Julie: Eftermiddagstypen

Jeg er helt klart eftermiddag/aften-typen, når det kommer til sexlyst. Om morgenen er jeg ganske enkelt for smadret og træt, og jeg føler mig heller ikke ligefrem som nogen sexkilling med morgenånde og rander under øjnene - på trods af at kæresten er ligeglad og finder mig 'åh, så smuk og dejlig'. Jeg skal lige have chancen for at vågne ordentligt op både fysisk og psykisk. Til gengæld har jeg intet problem med at blive vågne midt om natten og så lokke kæresten til at tage en tur.

Steffan: Always

Jeg er slet ikke lukket for at gøre det på noget tidspunkt. Det kan være frækt til alle tider. Der er altid en lille lyst i mig, så den kan altid forstørres, hvis omstændighederne vil det.