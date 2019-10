Boost sexlivet med denne form for sexsnak

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sæt ord og lyde på din lyst --

Sex er det mest forrygende, fabelagtige og transformerende lækre, du kan opleve som menneske.

Det kan også være dødens pølse, himmelråbende ordinært, småkedeligt eller en decideret angstprovokerende rejse gennem et minefelt af konfliktmuligheder.

For at komme fra det sidste til det første kræver det, at man kan kommunikere om sex under sex på den rigtige måde.

Og hvad er det så?

To canadiske neuropsykologer har set nærmere på, hvad god og dårlig seksuel kommunikation er. Og det viser sig at hænge sammen med, hvor ego- eller partnercentreret sextalen er.

303 mænd og kvinder i faste forhold deltog i undersøgelsen, hvor de udfyldte spørgeskemaer om sex- og samliv, om sexstress, om hvordan de kommunikerer om sex under sex og hvordan de føler, partneren modtager deres kommunikationen, altså hvor lydhør vedkommende er.

Kommunikation

Forskerne tog udgangspunkt i tanker om, at man grundlæggende kommunikerer om sex under sex på to måder:

I den individualistiske modus fokuserer man på sig selv og sin egen oplevelse og nydelse. Man giver udtryk for, hvad man har lyst til i forhold til for eksempel dominans eller underkastelse. Som i ‘knep mig!' Også at tale om sine fantasier hører til i denne kategori.

Den fælleskabsorientede måde at sextale på er, hvor man er mere fokuseret på partneren og på at dele den fælles oplevelse. Det kan komme til udtryk i form af nydelsesudbrud, korte instruktioner, positiv feedback og kærlige udtryk. Som i ‘Jeg elsker, hvordan du smager.’

Oveni dette kommer så, hvordan man føler, at partneren reagerer på den sexkommunikation, man nu engang har. I og med at sex og sextale er så sårbart, er det afgørende, at man føler, at partneren reagerer på en rummelig, omsorgsfuld og ikke-afvisende måde.

Det undersøgte man ved, at deltagerne skulle svare på spørgsmål som ‘Når I sextaler under sex, hvor meget føler du så, at din partner accepterer dig for den, du er?’

Konklusion

Og hvad fandt forskerne så ud af?

For det første at jo mere fællesorienteret sexkommunikation man har under sex, desto bedre seksuelle funktioner, herunder orgasmer. Den hang også sammen med mindre sexstress og bekymringer.

Desuden viste det sig, at især kvinderne var mere tilfredse med sexlivet og havde mindre sexstres, når de oplevede, at kæresten reagerede på sexkommunikationen på en positiv og omsorgsfuld måde. Men når han ikke gjorde det, var fællesskabsorienteret sextale faktisk forbundet med flere sexbekymringer.

For kvinder gjaldt det også, at større brug af individualistisk sexsnak var forbundet med mindre tilfredshed med forholdet. Men når den individualistiske sexsnak skete, og kæresten modtog det positivt og accepterende, var det forbundet med glæde ved sexlivet.

For mænd gjaldt alle de samme ting, bortset at forskerne ikke fandt en sammenhæng mellem fællesorienteret sexsnak og bedre seksuelle funktioner såsom potens og orgasmer.

‘Hvis man har seksuel snak, der er fokuseret på at dele oplevelsen med partneren, og man opfatter sin partner som mere lydhør over for denne snak, vil det øge følelsen af ​​intimitet og rette ens opmærksomhed mod positive seksuelle signaler. Det er med til at mindske de seksuelle problemer, man måtte have, og sikre, at seksuelle behov imødekommes.’

Ego-sextale er altså ikke dårligt, for når man engagerer sig i individualistisk snak og føler sig forstået og plejet af sin partner, og partneren er åben for at deltage i de seksuelle ønsker, kan man udvikle sig seksuelt og føle større seksuel frihed.

Jo mere man føler, at kæresten accepterer, forstår og anerkender det, man siger (uanset typen af sexsnak), desto større intimitetet og bedre sexliv.

