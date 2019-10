Brandmænd smider tøjet for en god sag

Australske brandmænd, muskuløse på den spornoseksuelle måde, hitter hvert år med deres kalender, hvor de poserer med nuttede, behårede dyr.

Alene på facebook har videoer om årets hotte kalender på få dage genereret mere end seks millioner visninger.

Siden 1993 har brandmandsheltene udgivet en kalender, hvor overskuddet af salget går til velgørende formål. I alt er der ifølge australianfirefighterscalendar.com indsamlet over tre millioner australske dollars, små 14 millioner kroner.

Heltene, der ser ud til at bruge en del tid i fitnesscentret, mens de venter på en brandalarm, kæmper sig angiveligt gennem tre uger med hårde fotoshoots.

Om brandmændene har fået svitset alle kropshår af i de mange brande, de har bekæmpet, eller om de er blevet barberet af, er uklart. Alle de medvirkende dyr har dog deres pels, bortset fra dem som har fjer. Det fremgår heller ikke om dyrene (eller brandmændene) har lidt overlast under optagelserne.

Årets seks forskellige kalendere koster små 100 kroner. Hver kalender har 12 mænd og et dyretema: Katte, heste, hunde, vilde dyr, husdyr samt en klassisk helt uden dyr.

Kister

Nu skal der ikke kun være noget for dyre- og mandeelskere. Derfor iler vi med at minde læseren om Kalenderz Lindner. Den polske kisteproducent Lindner har siden 2010 haft stor succes med deres kistekalender, hvor der optræder hel- og halvnøgne kvindelige modeller. 12 unikke kister, 12 unikke modeller.

Årets tema er hyggeligt og relevant: ‘Forestil dig, at det er den sidste dag før Jordens undergang. Og forestil dig så to kvinder, og at ingen handlinger længere har konsekvenser. Alle grænser er forsvundet.’

Den lader vi stå et øjeblik, mens vi forestiller os, at producenten forestiller sig lesbisk kistesex og nekrofili.

Hvad det betyder, at der på nogle måneder optræder to piger med en kiste, vides ikke. Måske noget med at kisterne er så rummelige, at der er plads til to..?

Hvert år lykkes det Lindner at komme i alverdens medier med deres kalendere. I 2016 fik de også provokeret vores skandinaviske naboer. Overfor Ekstra Bladet forklarede Tomasz Kilarski fra Lindner, at de ikke sendte kalendere til Sverige og Norge på grund af mentalitetsforskelle.

- Vi vil ikke såre nogen, så vi sælger dem ikke der. For eksempel blev det norske hold meget vrede over vores cheerleader under EM i håndbold for nylig. I vores kultur skal kvinden beskyttes, men hun må gerne vise sin skønhed.

Lindner er angiveligt den største kisteproducent i Polen og eksporterer også til resten af Europa. Ifølge Kilarski sælger de dog ikke flere kister som følge af reklamerne. Men de bliver mere synlige for køberne, som er bedemænd i Europa.

Kistekalederen koster 220 kroner inklusiv porto.

Endnu er der ikke lavet video for 2020-kalenderen, men herunder er den fra 2019, hvor der i ligestillingens navn også optræder afklædte mænd

