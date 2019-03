Cougars: Derfor elsker vi sex med yngre mænd

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Dette skal du gøre med din MILF-fantasi --

Modne kvinder, som nyder sex med yngre mænd, er ikke kun en uartig fantasi hos hormonbuldrende teenagere og deres storebrødre: Cougars findes.

I et helt nyt studie fortæller 55 kvinder i alderen 30 til 60 om, hvorfor de dater yngre mænd.

Det fremgår af de lange interviews med de canadiske cougars, at de ved, at mange yngre mænd har seksuelle fantasier om modne kvinder, hvilket de så nyder godt af.

Og det gør kvinderne blandt andet, fordi de føler, at de bedre kan vise deres seksualitet og store sexlyst med en yngre mand, at de kan tage styringen i sengen og give udtryk for, hvad de har lyst til, samt at de sørger for at få, hvad de har brug for.

Gunst

Tre ud af fem kvinder i studiet fortæller, at de oplever, at de yngre mænd virkelig værdsætter dem, og at de derfor yder store indsatser for at gøre sig fortjent til kvindens gunst.

Som Tatiana, 49, udtaler om de yngre mænd, der kontakter hende på datingsider: 'Det er, som om de er besatte af dig. Det er, som om du er ‘wow.’ Yngre mænd har en tendens til at sætte dig på en piedestal.’

De fleste af kvinderne formoder også, at de yngre tager kontakt, fordi de håber at få udlevet fantasien om sex med en cougar.

Johanna, der i begyndelsen løj sig lidt yngre end sine 49, fortæller om mænd i 20’erne:

- Det er helt utroligt, jeg har fået så mange henvendelser. Jeg fortæller, at jeg faktisk er 49 og ikke 42 for at skræmme dem væk, og de svarer: ‘OMG - det er endnu bedre.’

Alt i alt er de modne kvinder begejstrede for at vække så meget begejstring hos de unge mænd - noget de ikke oplever med deres jævnaldrende mænd, der åbenbart hellere vil have yngre kvinder.

Som Caroline, 43, der afspejler, at kvinderne nyder at være genstand for begær, siger: ‘Det er godt for min selvtillid af være sammen en ung mand.’

Det skal dog også anføres, at nogle af kvinder frygter at være mere en fantasi for mændene.

Sexlyst

I de mange interviews forklarer kvinder, hvor meget de værdsætter at have yngre sexpartnere, som har en tilsvarende livlig sexlyst. Og som ikke fordømmer de modne kvinder for at have kraftig libido.

Langt de fleste af deltagerne angiver, at et forhold med stor aldersforskel simpelthen er bedre egnet for kvinder med stor sexlyst, fordi de yngre mænd kan matche den, både med hensyn til stamina og frekvens, samt fordi den unge mands erektion er mere pålidelig, hvilket samlet set gør det nemmere for kvinderne at føre lysterne ud i livet.

Som 32-årige Annabelle siger:

- Jeg har en stor seksuel appetit. Jeg vil måske gøre det otte gange om dagen. En mand i 40’erne synes, det er sjovt den første uge. Det gør han ikke efter den anden uge. En yngre mand kan ofte følge med.

Det er dog ikke alle deltagerne, der skriver under på det kulturelle narrativ om, at den modne kvindes sexlyst matcher med yngre mænd. Et par kvinder udtrykker, at de føler sig presset til at øge sexfrekvensen.

Potens

Jo ældre, deltagerne var, desto større vægt lagde de på, hvor stærk og pålidelig den unge mand potens er i forhold til den ældre.

Nogle er stærkt begejstrede over, at mange unge mænd kan flere gange, hvilket giver kvinderne mulighed for at gå efter, hvad de har lyst til i sengen:

53-årige Lana forklarer, hvorfor hun går efter meget yngre mænd seksuelt:

‘The machinery still works! Men my age, it doesn’t always work... . Once it’s started, it doesn’t last long. Because they have more difficulty maintaining an erection and all that.’

Tager hvad de vil

Kvinderne i studiet beskriver deres unge elskere som nogle, der tør bryde de seksuelle normer og scripts, fordi de unge mænd foretrækker kvinder, som giver udtryk for, hvad de har lyst til.

For det er netop sådan, mange af kvinderne føler, at de kan og gør. 54-årige Xana beretter, at hendes 28-årige elsker klager over, at hans jævnaldrende kvinder er passive som dovne søstjerner i sengen - i modsætning til de mere engagerede modne kvinder.

Kvinderne mener selv, at den seksuelle selvtillid kommer i takt med alderen og med, at de lærer deres egen krop at kende, og at de yngre virkelig elsker dem for det.

Alt i alt er det kvindernes opfattelse, at det giver både dem og deres yngre elskere bedre basis for at turde give udtryk for, hvad de har lyst til at gøre i sengen. Ligesom det også fremgår, at de yngre mænd er med på hvad som helst. 37-årige Fiona siger:

‘Yngre mænd er ikke bange for at prøvet noget nyt. En ældre mand kigger på dig, som om du er en alien eller en slut - hvis det skubber ham ud af sin comfort zone, er han ikke til det.’

Dog er nogle af deltagerne også lidt bekymrede for, om deres kroppe er lækre og stramme nok til de unge mænd.

Søger for egen nydelse

Kvinderne i undersøgelsen fortæller, at denne selvtillid og de yngre mænds åbenhed og stamina gør, at kvinderne får den nydelse og de orgasmer, de har brug for.

På den ene side tør kvinderne give udtryk for, hvad de vil have, og på den anden side er de yngre elskere i stand til at levere det. De ældre mænd har angiveligt en tendens til at glemme kvinden og hendes nydelse, fordi de har travlt med at holde pikken stiv.

Som Ariel, 51, siger: ‘Jeg gider ikke mænd på min alder. Jeg orker ikke ikke at bruge tusinde år på at fokusere på hans erektion.’

Og samtidig ser det også ud til, at de yngre mænd gør mere ud af det hele for at imponere den modne kvinde. Omend nogle af deltagerne også fortæller, at ikke alle unge mænd er gode elskere, og at en sikker erektion ikke er det eneste saliggørende i en seng.

Kvinderne i 40’erne og 50’erne gav udtryk for, at de i nogen grad frygter, hvad omverdenen synes om deres adfærd, idet nogle finder den upassende.

Samlet mener den kvindelige forsker bag studiet, at yngre mænds begejstring for de modne kvinder er med til at give disse cougars seksuel selvtillid og mere magt i sengen. Samtidig er denne seksuelle selvtillid, som også kommer med alder og erfaring, en garant for bedre sex for de ældre kvinder - og deres yngre elskere.

Forskeren ser frem til nye studier, som fokuserer på, hvad de unge mænd tænker og føler i dette spil. Føler de sig som objekter og som levende dildoer, og hvad tænker deres venner?