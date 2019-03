Dansk par bag ny podcastserie om kinky sex

Hvad er BDSM, hvordan kan man få det passet ind i en travl hverdag, og hvad kan man gøre ved de tabuer, som er forbundet med sex og især sort sex?

Det er nogle af de ting, som parret Pernille og Christian taler om i en podcast-serie, som de kalder ‘Sex i aften, skat?’

Vi tog en snak med 31-årige Pernille fra Ringsted:

- Målet med podcasten er at afmystificere de ting, vi snakker om. Tale om de svære ting, bryde med de tabuer, der er i forbindelse med sex og i særdeleshed BDSM. For det er ikke, som man ser på film, og alting er ikke, som man forestiller sig. Vi vil hjælpe par eller singler til at forstå tingene bedre, forstå kæresten bedre.

- Måske kunne par lytte til podcasten sammen og i den forbindelse lære hinanden bedre at kende og komme i gang med at tale om de ting, der giver røde kinder. Vi taler åbent om vores og andres problemstillinger, og lytterne opdager, at de måske ikke står alene med det, siger Pernille, der mener, at målgruppen er de 20-50 årige.

- Helt almindelig mennesker, der gerne vil lære, men som samtidig ikke tager alting så alvorligt. Podcasten rummer en del humor også.

Smag

31-årige Pernille har bevæget sig i BDSM-miljøet i seks år, men hun har længe haft smag for den hårdere sex:

- Før det var det mere i det skjulte, da jeg ikke vidste helt, hvad det var, eller om det bare var mig, der var mærkelig. Så siden jeg var omkring 18 år gammel, har jeg vidst, jeg var til den slags. Jeg er switch, og min kæreste Christian er Dom med switch-tendenser.

Switch betyder, at man kan være både dominerende og submissiv. Dom betyder man er den dominante i relationen.

- Vi mødte hinanden for fire år siden på et forum for enlige forældre. Siden da har vi givet vores viden om BDSM videre på hver sin måde. For tre år siden oprettede Christian ‘sex med ren samvittighed’ (smrs.dk), og jeg begyndte at arbejde i sexshoppen Afrodite-Ringsted.

Roller

- Nogle, der dyrker BDSM, lever i såkaldte 24/7-relationer, hvor de så at sige altid er i deres S/M-roller - gør I også det?

- Ja, det gør vi, men vi har tre børn og en hverdag med madpakker og sure sokker som alle andre, siger Pernille, der sørger for at tilpasse livsstilen med resten af hverdagen.

- Hvad betyder det, at du er switch?

- Hvis jeg i en periode har submissive tendenser, så tillader jeg mig at være det, indtil den anden del, den dominerende del, begynder at ulme i kroppen. Det kan være noget, jeg har lyst til at prøve, eller en side af mig, der trænger til at udfolde sig igen.

- Det kan naturligvis også være den anden vej rundt. Altså har jeg været meget dominerende i en periode, så kan lysten til at overgive sig og bare modtage godt komme. Heldigvis har Christian også en del switch i sig, så begge vores sider kan imødekommes ret nemt.

Alsidighed

BDSM er ofte et misforstået begreb, mener Pernille:

- Jeg elsker alsidigheden i det. Du kan vælge, som du har lyst til - inden for reglerne. Jeg er ikke til stor smerte, men jeg elsker det psykologiske spil, drifterne og passionen for hinanden.

- Egentlig er BDSM meget følsomt og kræver meget kommunikation, og jeg kan godt lide, at man i leg kan komme tættere på hinanden og have det sjovt og være fælles om udviklingen. Jeg kan lide, når man virkelig kan komme ind i den andens hoved via mindfucking - det er SÅ specielt og giver et fantastisk afbræk fra de førnævnte madpakker og sure sokker.

- Mindfucking kan være mange ting, men nogle eksempler fra mit eget liv kunne være: En sommerdag sidste år havde jeg en fridag, og det var dejligt vejr, og så plejer jeg at gå ekstra lange ture med vores hunde. Vi bor på landet, så man møder ikke ret mange mennesker.

- Christian havde da skrevet en besked til mig om, at han skulle have et billede af asfalt OG mine kønsdele på SAMME billede inden kl 15. Ellers måtte jeg tage en konsekvens, jeg ikke vidste, hvad var. På det tidspunkt kunne mine tanker kun køre omkring den opgave, jeg havde fået og intet andet.

- Et andet eksempel kunne være, da han bad mig om at pakke nogle bestemte piske, legetøj og nogle totalt random ting, som ikke gav mening i henhold til resten af det, jeg skulle pakke. Vi skulle et sted hen, og jeg måtte ikke vide, hvordan eller hvorhen. Jeg skulle have noget bestemt tøj på og være trusseløs.

- Jeg elsker den dybe relation, som man kan få i BDSM, men jeg er ikke til det hardcore sort sex, siger Pernille. Privatfoto

Hun mindfucker også Christian:

- Jeg leger med hans tålmodighed - de fleste mænd har ingen tålmodighed, hvilket, jeg synes, er sjovt at lege med - og så er det pirrende samtidig. Jeg pirrer og tirrer ham fx ved at give ham blindfold på, dernæst forkæle ham i kort tid på de steder, jeg ved han elsker og edge ham med sexlegetøj.

- Jeg får ham til at gøre ting ved mig, selvom jeg dybest set godt ved, at nu er han der, hvor han faktisk hungrer efter orgasmen, hvorefter jeg fortsætter min leg på ham, når jeg har fået mit. Bliver han ekstra utålmodig, bliver han fikseret mere fast eller får en straf. Det kunne være, at jeg nægtede ham hans prostataorgasme, som jeg ved han elsker, siger Pernille, som bor sammen med Christian og deres tre sammenbragte børn.

Overskud

Som andre par er manglende tid og overskud den største udfordring:

- Kommunikationen, som er så afgørende i BDSM, er heldigvis ikke et problem, men arbejde, familie, børn og hverdag kan tage hårdt på en, og når klokken er 22.00, så har man ikke længere overskud til at lege ‘sexkilling’, når vækkeuret ringer om seks timer. En BDSM-seance tager altså ikke kun fem minutter. Der skal være tid til at fordybe sig og gøre det ordentligt. Så selvfølgelig er der plads til vaniliesex hos os.

Vanlijesex er det BDSM’ere, kalder den type sex, som ikke-BDSM’ere dyrker - altså sex uden markante roller, magt og feticher.

- Jeg elsker den dybe relation, som man kan få i BDSM, men jeg er ikke til det hardcore sorte sex. Jeg er bestemt ikke til knife play, blood play eller seriøs smerte. Jeg er ikke til fuld fiksering, hvor alle lemmer er bundet stramt fast, og kroppen er udsat for forskellige smertepåvirkninger. Jeg er ikke til store mærker, ydmygelse eller lignende.

- Men de tunge floggere, der går i musklen, har en masserende effekt, der føles godt. Bare du har et blindfold på, så har du dyrket bdsm - mere skal der ikke til. De fleste tror bare, der SKAL være smerte indover.

- Men mest af alt er det legen mellem to mennesker, der finder fælles nydelse i det store univers, som BDSM byder på, der er fed. Mindfucking, Manchetter, floggere, sekreter - sæd, safter, spyt og urin fordi underlivet er overstimuleret - de dyriske drifter med rå sex, hvor man bruger musklerne, styrken, bide, rive, hiven i håret og absolut ingen synlig romantik.

Parret kommer i klubber, men det er ofte for at få inspiration og møde ligesindede:

- Vi er ikke decideret swingere, men kan indimellem godt tage en ekstra pige med i soveværelset. Vi er meget private om vores egne seancer og vil gerne fordybe os i hinanden, og det er ikke altid, at der er koncentration til det i en klub, siger Pernille, der oplyser, at ‘Sex i aften, skat?’ ikke kun handler om BDSM.

I podcasten taler Pernille og Christian også om ganske almindelige danskeres sexliv og de udfordringer, de møder, fx hvordan man kan få tid til sex, når man har små børn, og de problemer, som kvinder har med egen krop og seksualitet.

Foreløbig har parret lavet fem afsnit - og flere er på vej. Foto: Annamaria Anhalt/Annamaria.dk

