Dansk psykolog: Vis din mand, at hans pik er skøn - og se så, hvad der sker

Den mandlige sexlysts tragedie er det blevet kaldt: At mænd som udgangspunkt har lyst til sex på et højere og mere stabilt niveau end kvinder, der således gennem tiden har fungeret som seksuelle dørvogtere.

Ingen undersøgelse har nogensinde vist det modsatte.

Selvfølgelig er der nuancer og undtagelser, ligesom der altid foreligger en masse parametre, som kan påvirke mænd og kvinders libido: alder, sundhed, hormoner, samlivet i øvrigt etc.

Men det er kun en side af det seksuelle spil i et parforhold. Det handler nemlig for manden ikke bare om øget sexfrekvens. Der er noget andet og vigtigere på spil:

- Det sidste mænd ønsker er, at kvinden har sex for hans skyld - han savner, at hun begærer ham!

Sådan siger den danske psykolog Frej Prahl, der sidste år udgang bogen ‘Tændt - sex i parforholdet - fra pligt til lyst.’

Prahl, der har par i terapi, fortæller, at han hører kvinder, som siger, at de har sex for mandens skyld eller for parforholdets skyld.

- Kvinder tror, at de giver mænd en gave ved at gøre det ‘for hans skyld’ - men det gør de ikke. Mænd fortæller mig, hvor fantastisk det var, da det varede mere end tre minutter, da hun var hengivet ham, da hun fulgte med.

- Mange kvinder er påholdende med at give sig hen til deres mænd, de føler det som et overgreb eller hvad det nu er, måske lukker de ned, lukker øjnene og vil have det overstået, siger Frej Prahl til Ekstra Bladet.

Liderlighed

Men psykologen mener, at kvinder burde vide dette i stedet:

- Hvis kvinder bare vidste hvad det betød for deres mænd at de overgav sig, gav sig hen til det seksuelle. Ofte går det for stærkt for kvinderne. Hvad ville der ske, hvis hun sagde: 'Det skal ske i mit tempo, jeg vil bestemme, er du med på at lade dig vejlede af mig?'

- Så fik han en chance for at lytte ind i hendes rytme, som er anderledes end hans. Måske vil hun bede ham om at røre hende fra top til tå, kysse hende over det hele, langsomt. Så vil hun måske blive klar til ham.

- Men så vil kvinden ikke se det som endnu et press, udover sex skal hun så også levere ægte liderlighed, og at hans lykke nærmest er afhængig af hendes fisse, er vel også en stor mundfuld?

- Hans lykke er ikke afhængig af den, men den betyder fandme meget for ham. Hun skal se på, hvad hun kan få ud af det, få ud af penetrationen, undersøge om, der overhovedet ikke et sted i hende, hvor hun kan bevæge sig i det, det er måske et pres, men det kan også opleves som en enestående mulighed.

Dette skal han sige

- Hvordan tilgår parret så dette, så begge kan være i det?

- Hvis han kan sige det som en mand, ikke som et offer: ‘Du skal bare vide, at jeg virkelig savner at mærke din lyst! Du har lov til at sige nej. Hvornår det skal være, jeg skal nok tage mig af min egen sårethed, men dine øjne, send mig dine begærlige øjne. Rør ved mig, vis mig, at du vil have mig, og stop, når du kan mærke, at din grænse er nået.’

- Og så står han der all dressed up and nowhere to go - med stiv pik og ingen steder at stikke den ind?

- Jeg tror, det er anderledes, hvis han kan mærke, at hun ærer hans stive pik, Men hun kan ikke ære den, hvis den bliver for krævende. Både pikken og vulvaen fortjener begge at blive æret! At blive nydt! Men jeg kan ikke nyde noget, jeg føler mig som en slave af. Hun skal vide, at hun ikke behøver at lade den komme op i hende. Det er tilstrækkeligt at se på den og sige: ‘Wow, den er godt nok flot! , siger Frej Prahl.

- Hvad kan hun gøre, når han kommer med sin lyst, og hun ser det som upassende eller utidigt og ikke forstår, at den skal æres?

- Så har han ikke forklaret hende, hvor meget det betyder for ham, at hun ikke bare fejer ham væk. Hun skal mærke, hvad det betyder for ham. Ikke som at det burde hun gøre, for sådan gør ‘man’ jo, men fordi det vil betyde meget for ham. Det skal være afsættet for en hengivelse fra hendes side, siger Prahl.