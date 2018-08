Dating: Vi går efter dem, der er 25 procent mere attraktive end os selv

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexnørd Lucy Vittrup om at finde kærligheden via had --

Du har det måske på fornemmelsen, når du sender en besked til den der lækre kvinde/mand på din foretrukne datingplatform: She’s out of your league!

På samtlige parametre er vedkommende mere attraktiv end dig.

Men du er ikke den eneste, der forsøger at date opad. Ny forskning peger nemlig på, at 75 procent af os forsøger at få en kæreste, der er 25 procent mere attraktiv, end vi selv er.

Øh hvad?

I undersøgelsen, publiceret i ‘Science Advances,’ ser de to forskere på 186.000 heteroseksuelle brugernes adfærd på en gratis datingplatform i fire store amerikanske byer, New York, Boston, Chicago og Seattle.

Først fandt de ud af, hvem der er mest attraktiv (populær) ved at se på, hvem der får flest førstegangsbeskeder.

De fleste får en håndfuld, mens en lille elite får virkelig mange. En 30-årig kvinde fra New York fik 1504 beskeder i løbet af den måned.

Men dit attraktionsniveau handler ikke kun om, hvor mange beskeder du modtager, men også om, hvem der sender dem. Så jo flere du fra andre, som også er populære, jo højere stiger man i graderne. Du stiger også, hvis de populære, du skriver til, svarer på din besked. Omvendt falder du, hvis du svarer på en besked fra en person længere nede på skalaen.

Dating - der er bare noget, vi leger

Unge kvinder

Så viser der sig en del demografiske pudsigheder: Kvinders popularitet falder med alderen, men mandens stiger, indtil han bliver 50, hvorpå den falder. Asiatiske kvinder og hvide mænd er mest populære. Og uddannelsesniveau har større betydning for mænds popularitet end for kvinders.

Forskerne så på, hvordan deltagerne sender førstegangsbeskeder til potentielle partner ude af deres liga. Og til deres egen klasse:

‘The most common (modal) behavior for both men and women is to contact members of the opposite sex who on average have roughly the same ranking as themselves, suggesting that people are relatively good judges of their own place in the desirability hierarchy.

The distributions about this modal value, however, are noticeably skewed to the right, meaning that a majority of both sexes tend to contact partners who are more desirable than themselves on average—and hardly any users contact partners who are significantly less desirable.

The curves are remarkably consistent across all four cities, with men and women on average sending messages to potential partners who are 26 and 23% further up the rankings than themselves, respectively.’

Altså: Ingen sender beskeder til nogen, der er mindre attraktive. Tilgengæld tager de majoriteten af både mænd og kvinder kontakt til personer, som ligger cirka 25 højere oppe i populariteskæden.

Se også: Her er datingverdens vigtigste dealbreakere

Det viser sig også, at jo mere attraktiv man er, jo større sandsynlighed er der for, at man får svar på sin besked. Omvendt er der mindre sandsynlighed for, at man svarer, hvis personen, der tager kontakt, ligger længere nede. Dette var mere udpræget for kvinder end for mænd.

Det fremgår også, at man gør sig mere umage, når man kontakter en person, der er ude af ens liga. Beskederne er simpelthen længere, op til dobbelt så lange.

80 procent af kontaktforsøg foretages af mænd. Og kvinders svarrate er 20 procent.

De fleste sender både risikofyldte beskeder (til personer mere attraktive end dem selv) og til personer i samme liga. Jo højere du selv er i hierarkiet, jo mere sender du og svarer du kun eliten.

På trods disse umiddelbart lidt nedslående oplysninger, konkluderer forskerne;

‘Our results suggest that, contrary to popular belief, attracting the attention of someone out of one’s league is entirely possible. The chances of receiving a reply from a highly desirable partner may be low, but they remain well above zero, although one will have to work harder, and perhaps also wait longer, to make progress.

Compared to the extraordinary effort male rats are willing to go through to mate with a desirable female however, messaging two or three times as many potential partners to get a date seems quite a modest investment.’

Så fat mod: Hanrotter har det meget værre, når de prøver at score.

At date opad har selvfølgelig også fået i et navn, mountaineering, som betyder sådan cirka bjergbestigning: Og dermed indikerer det, at man klar til at arbejde på at kravle op på toppen af datingbjerget, hvor den bedste udsigt er.

Se også: Vi dater helst os selv

Status og dating En kliche fra øverste hylde i butikken for banaliteter om køn og sex: Manden går mere op i udseendet på en potentiel partner, kvinden er mere interesseret i en mands status. Som med så mange andre klicheer har det en vis sandhed i sig. I hvert fald hvis resultaterne af en gigantisk amerikansk undersøgelse står til troende: Data fra næsten 28.000 datingprofiler ligger til grund for forskernes analyser. De tog udgangspunkt i en teori om, at personer, der har populære træk, kan tillade sig at være mere kræsne og stille større krav til en partner. Forskerne fokuserede på heteroseksuelle partnerpræferencer i forhold til køn, alder, indkomst, uddannelse og udseende. Kønnene adskiller sig på følgende områder: 92 procent af mændene mener, at det er vigtig eller essentielt, at en potentiel partner ser godt ud. Det samme mener 84 procent af kvinderne. 80 procent af herrerne lægger stor vægt på, at partneren er slank, mens kun 58 procent af kvinderne har den holdning. Omvendt forholder det sig, når det handler om status: 74 procent af mændene går op i, at kvinden har en stabil indkomst, mens næsten alle kvinder - 97 - procent - føler, at det er vigtigt. Og 47 procent af mændene mener, at en høj indkomst nu eller i fremtiden, er attraktivt. 69 procent kvinderne har samme mening. Få svaret her: Sådan er en rigtig mand Ligestilling har trange kår: For mens kun 24 procent af mændene synes, det er vigtigt eller essentielt, at partneren har mindst samme indkomst som dem selv, så er 46 procent af kvinderne på den galaj. Den samme trend gør sig gældende i forhold til en flot karriere: 33 procent blandt mand, 61 blandt kvinder. Generelt ser det ud til, at velhavende mænd og flotte kvinder (og mænd) går mere efter attraktive, slanke partnere. Alt i alt fik forskerne bekræftet deres teori om, at at man stiller større krav til potentielle partnere, hvis man selv har nogle af de træk, som det andet køn finder attraktive.

Se også: Mænd vil have skønhed, kvinder status