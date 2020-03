De frække lydnoveller hitter

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Porno til dine ører --

Danmark er så godt som lukket ned. Hvad skal du så lave, når du har gennemtrawlet netflix og gjort hele hytten ren?

Du kan for eksempel lytte til frække podcast.

Podcast breder sig som, nåja, lydbølger i medielandskabet. Således også de mere uartige af slagsen.

Og her taler vi ikke kun om journalistisk vinklede programmer om seksualitet, for også oplæste sexnoveller kan nu findes på adskillige platforme.

For eksempel har podcastplatformen to serier: I ‘O’ oplæser to danske kvinder sexhistorier, fundet på nettet, og ‘Den erotisk novelle’ hvor semikendisser læser op af egne erotiske tekster. Pornomodel og -producent Elvira Friis er også gået ind i markedet, idet hun læser en række af sine fantasier op på egen side, elvirafriis.dk.

Sexhopsiden Temptations.dk lavede i efteråret en konkurrence, hvor de søgte oplæsere til sitets sexnoveller, og man kan nu høre en mand og en kvinde læse en række historier op.

Stemmerne

Tempations.dk medejer Jesper Jensen fortæller, hvorfor de to stemmer blev udvalgt mellem de mange ansøgere:

- Henrik Jøj Jensen vandt blandt mændene, og det gjorde han på grund af sin behagelige, runde, varme - og ja - naturligvis frække stemme samt sin enorme indlevelse. Når Henrik læser højt, så tryllebindes man, og det er faktisk, uanset om han læser højt af et Hemmingway-værk eller telefonbogen.

- Den kvinde, som vi valgte, har vi lovet ikke at oplyse navnet på. Vi kan dog sige, at hun er en dygtig speaker med mange års erfaring og flere fine opgaver på CV’et.

- Vi skulle ikke høre mange sekunder af hendes audition, før hun havde overbevist os. Hendes evne til - ved hjælp af fonetiske virkemidler - at gøre en oplæsning fræk var vi blown away over, siger Jensen, der oplyser, at novellerne ligger på deres egen side samt på platforme som spotify, iTunes og Podimo.

Jesper Jensen har sammen med sin medejer forfattet samtlige sexnoveller, men han opfordrer besøgende til selv at sende deres hede sexnoveller til sitet.

- Hvilke af de ti noveller er mest populære?

- Der er lidt forskel på, hvilke noveller der er de mest populære, når man kigger på henholdsvis lyd og så tekst. Den sexnovelle, som har flest afspilninger, hedder ’Første gang i swingerklub’ og handler om en kvindes første visit i en swingerklub.

- Når det kommer til tekst, er det derimod en novelle, som hedder ’Da mors frække veninde kom på besøg’, der er den meste populære. Dette plot omhandler en yngre mands første seksuelle oplevelser med en noget ældre kvinde.

- Men med lyd kan vi se, at de noveller, hvor jeg’et er en kvinde - og oplæseren derfor er det samme - generelt set er mere populære end dem, hvor jeg’et er af hankøn. Vi kan også se, at størstedelen af lytterne er mænd. På Spotify hedder den næsten 80/20 i mændenes favør.

Porno

Elvira Friis laver normalt almindelig filmporno til elvirafriis.dk, men hendes seneste tiltag er, at hun læser nogle af sine sexfantasier op.

- Jeg har valgt at lave oplæste sexnoveller, fordi jeg synes, det er spændende at kunne udtrykke mig på en anden måde end med video og fotos. I sexnovellerne kan jeg gøre meget mere, end jeg ville kunne på video.

- For eksempel i novellen ‘Jagten', hvor mændene er kentaurer, det ville være utroligt dyrt at lave på video, men i sexnovellen skal jeg blot forklare - og så er der lagt heste-lydeffekter ind, for at lytteren bedre kan leve sig ind i det.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet og den ekstra dimension, som lydeffekterne, der er lavet af min lyddesigner Erma Jaguar, giver. Oplevelsen bliver mere levende.

- Hvad kan oplæste sexnoveller i forhold til sexnoveller på skrift?

- Oplæste sexnoveller kan man lytte til, imens man laver noget andet. For eksempel kunne en gåtur i det offentlige rum eller regøring, imens man lytter til en sexnovelle, være meget frækt og stimulerende.

- Man behøver heller ikke at koncentrere sig lige så meget, som hvis man sad og læste, man kan bare lukke øjnene og leve sig ind i historien, siger Elvira, der finder inspirationen til sexnovellerne i egne sexfantasier og oplevelser.

- Jeg har ikke brugt så meget tid på at læse andres noveller. Generelt i mit arbejde bruger jeg meget min egen seksualitet som inspiration, det gør det også meget nemmere at formidle, og jeg tror, at modtageren oplever, at det, jeg laver, er meget autentisk, fordi det er noget, der kommer fra mig selv.

- Alle novellerne er enten egne fantasier eller oplevelser, og det har vist sig at være en meget grænseoverskridende oplevelse for mig at udgive dem, fordi de omhandler mine inderste fantasier og tanker.

- Af den grund tror jeg også, at lytterne vil finde dem meget interessante. Emnerne i historierne er også tabuebelagte som for eksempel en kentaur-gruppevoldtægt og en ageplay historie.

- Min seksualitet er meget grænsesøgende, og derfor er historierne også blevet det, siger Elvira Friis, som endvidere oplyser, at hun indtil 27. marts desuden vil give gratis adgang til en ny pornofilm hver dag - som en slags nødhjælp til karantæneramte danskere.

