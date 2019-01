De lækre er mere frisindede

Dine holdninger til sex bunder måske ikke bare i din baggrund og opvækst. Nyt studie peger nemlig på, at attraktive personer er mindre fordømmende og mere frisindede end de knap så lækre.

Det amerikanske studie ‘Good Looks as a Source of Moral Permissiveness’ tager udgangspunkt i to store befolkningsundersøgelser fra 1972 og 2016, hvor deltagernes syn på diverse moralske og sociale emner blev undersøgt gennem interviews.

Og det viser sig, at personer, som ser godt ud (ifølge interviewerne), er mere åbne over for sexmoralske emner som sex før ægteskabet, homosex, homo-ægteskaber og kvinders ret til fri abort.

Udseendet havde ikke sammenhæng med andre ikke-sexrelaterede tolerance-emner som civil ulydighed og fri hash.

Derfor

Men hvorfor er lækre mænd og kvinder så mere frisindede?

Ifølge forskeren bag studiet skyldes det, at vi sænker den etiske barre, når vi selv har større mulighed for at deltage i denne adfærd.

Kort sagt: Ser du godt ud, har du større sandsynlighed for at dyrke mere sex med flere parterne efter eget valg, end hvis du er tudegrim.

‘Disse resultater understøtter hypotesen om at større mulighed for at give sig hen til en adfærd, mindsker følelsen af det moralske påbud, der er knyttet til den aktivitet, idet et godt udseende typisk giver mulighed for sex’, hedder det i studiet.

Det kan også forholde sig således, at de knap så pæne iblandt os er mindre frisindede, fordi mennesker generelt opfatter situationer, hvor de får mindre end andre, som uretfærdige, og man derfor vil begrænse den slags uretfærdigheder.

Altså: Grimme synes, det er skide strengt, at de ikke får noget sex, og derfor skal andre heller ikke.

Om de samme ting gør sig gældende i et mere frisindet land som Danmark er uklart.

I hvert fald kan studiet betyde, at forskere burde inddrage deltagernes udseende, når de fremover undersøger folks holdninger til sex.

Orgasmer

Tidligere har vi skrevet om, hvordan udseende har betydning for orgasmer:

Du står over for mange udfordringer, hvis du ikke lever op til skønhedsidealerne. Smukke mennesker får højere løn og mere sex, viser undersøgelser. Og nu tyder det på, at attraktive mænd også giver kvinder flere orgasmer:

En kvindes kopulatoriske orgasmesucces afhænger i nogen grad af partnerens attraktionsværdi.

Et studie satte luppen på 439 heteroseksuelle kvinders sexliv. Forskerne ville undersøge, om sexy sons-teorien holder vand.

Den går kort fortalt ud på, at kvinder går efter smukke mænd, fordi skønhed i nogen grad er et tegn på sunde og stærke gener, som kvinden kan give videre til sine egne sønner. Og kvinder skulle så få orgasme med disse mænd, fordi orgasmen i teorien presser sæden længere op i livmoderen og derved øger sandsynligheden for, at kvinden bliver gravid.

Det er alt sammen meget teoretisk og noget af en evolutions-psykologisk kæphest, ligesom den med kvinder, der er mest til machomænd under ægløsning, hvor de også er mest utro og bedst kan lide rødt tøj etc.

De 439 kvinder oplyste, om de fik orgasme ved seneste samleje med den faste partner, om de selv syntes, at han var attraktiv, og om de troede, at andre kvinder mente, han var flot.

Resultaterne peger på, at kvinder, der knaldede med mænd, som var mere attraktive, også havde større sandsynlighed for at have fået orgasme ved seneste samleje. Og dette påvirkes i nogen grad af, om kvinden selv mener, at andre kvinder synes, partneren er flot.

At flotte mænd eventuelt har mere selvtillid og mere seksuel erfaring og derfor måske er bedre elskere er ikke parametre, som undersøgelsen behandlede.