Den dovne mands genvej til romantik: Syv små ting, der gør hende blød

Du hører ordet ‘romantik', og så ser du for dig to lys på et bord, tre forløsende ord, en lyserød karet, en seng med rosenblade, serenader sunget foran den elskedes vindue og bizarre frierier i metroen. Det store udtræk, og ja, du bliver en smule træt.

Men romantik er også så meget andet. De små ting, som for mange kvinder også er romantisk.

Det fortæller terapeut Kirstie Taylor, der lister syv romantiske ting, som vil gøre din kæreste blød i knæene. Og det bedste af det hele er, at det er både nemt og billigt, så du kan udfolde dig som forførende romantiker allerede i aften.

1. Hold hånd

For nogle er det så selvfølgeligt, at det ikke fortjener en plads på denne liste, men det at holde hånd i det offentlige rum er meget romantisk. Det viser omverdenen, at du har valgt denne kvinde, og at du er stolt over, at hun har valgt dig.

Samtidig er det også en lille genvej til samhørighed - berøring og især at holde hånd er nemlig virkelig intimt. Hvor ofte holder du for eksempel hånd med dine venner..?

2. Husk vigtige datoer

Ja, det er ikke nok, du husker hendes fødselsdag og jeres fælles årsdag. Hvis du husker på, at den og den dato eller et givent arrangement har betydning for hende, kan du score (billige) romantikpoint, som hun vil værdsætte. Igen føler hun, at du interesserer dig for hende og hendes liv og værdier.

Her tæller også, at du er opmærksom på, at hun har den der lede uge på jobbet, så du spørger ind til den og tilbyder at stå for madlavningen, så hun ikke skal stresse over det. Det viser dels, at du husker på og går op i, hvad hun fortæller dig, og dels at du drager omsorg og hjælper.

3. Veninderne

Når du accepterer, anerkender og favner hendes veninder, føler hun, at du netop også favner hele hende.

Så når du planlægger en lille middag, en tur i byen eller i skoven, så inviter også nogle af hendes veninder. Du kan således også lære hendes veninder at kende og se nye sider af din partner.

4. Dele følelser

Intet er mere romantisk for en kvinde, end når du fortæller hende om dine følelser - for hende. Er du som mænd er flest, holder du dem gerne lidt for dig selv, og følgelig er det også en større udfordring for dig, når du endelig deler ud - og også derfor værdsætter hun det desto mere, når du åbner for sluserne.

5. Sms

De korte sms’er i løbet af dagen er guld værd. Et lille 'jeg tænker på dig', 'jeg elsker dig', eller 'hvor var du sød i går', 'du ser så godt ud i den nye kjole' - alt, der viser hende, at hun altid er i dine tanker, tæller som romantik.

6. Overraskelser

Du behøver ikke at komme ridende på en enhjørning til hendes job med tusind roser og en surprise-rejse til Paris. De små glædelige overraskelser i hverdagen virker mindst lidt så godt.

Køb den der kage, hun elsker, men ikke helt under sig selv eller fiks hendes cykel, uden at hun har bedt dig om det.

7. Lad hende få det sidste stykke

Vær en gentleman, galant, opofrende og nærmest ridderlig: Lad hende får det sidste stykke pizza. Hun ved, du craver det, og når du så alligevel overlader det stykke til hende, kan hun mærke, hvor meget du elsker hende.

For kvinden viser de ovennævnte handlinger, at hun betyder noget for dig. Og det er selve kernen i ægte romantik.