Den gyldne mellemvej: Denne type er bedst i sengen

Du kan have en såkaldt tryg tilknytningsstil, hvor du stoler på din partner og har tillid til, at vedkommende elsker dig. Sex er forholdsvist ukompliceret, du har ingen intimitets- og præstationsproblemer, og du er i stand til at lytte til partnerens behov uden at glemme dine egne. Cirka hver anden har den type personlighed, men man skal huske på, at det er en glidende skala, hvor man kan score højt eller lavt.

Med en utryg ængstelig tilknytningsstil bekymrer du dig over, om din kæreste er ved at forlade dig, så du leder efter tegn på det og skal derfor også ofte bekræftes. Du bruger måske sex som et middel til at opnå intimitet, samhørighed og sammensmeltning - du bruger sex som bekræftelse.

Din frygt for at blive forladt kan resultere i, at du lader dine grænser overskride i at forsøget på at få kærlighed. Og du får ikke selv udtrykt dine behov tydeligt nok, du kan ikke give dig helt hen under sex på grund af denne separationsangst, og med tiden mister du sexlyst med mere.

Har du en utryg undvigende tilknytningsstil, har du et anstrengt forhold til intimitet. Du søger at skelne sex og følelser, du bruger sex for at stresse af og for egen lyst og vinding.

Du er seksuel opportunist og vælger gerne uforpligtende sex. Du distancerer dig fra din faste partner ved at være utro, ligesom du hellere fantaserer om andre end din partner - og måske hellere onanerer end dyrker sex. Under sex viser du ikke megen omsorg og går ikke meget op i din partners behov.

