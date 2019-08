Denne ene ting er, hvad alle kvinder leder efter hos en kæreste

Du gætter aldrig, hvad der er allervigtigst for kvinder over hele verden

Du har undret dig hele dit liv - men vi har svaret på, hvad kvinder egentlig ønsker i en kæreste.

Kvinder ved det måske ikke, men en stor del af mænds vågne tid går med at prøve at finde ud af, hvad der er, kvinder vil have. Mænd vil nemlig gerne gøre både mor, kommende og nuværende kærester og døtre glade.

I det følgende handler det om, hvad kvinder søger i en partner. For en undersøgelse med 64.000 kvinder fra hele 180 lande afslører nemlig, hvilke fysiske og mentale træk en mand helst skal besidde.

Undersøgelsen er udarbejdet af folk fra universitetet i Göttingen i Tyskland, firmaet bag menstruationstracking-appen Clue samt kondomfirmaet MyOne Condoms.

Venlighed

Her er nogle af de spændende resultater:

På spørgsmålet ‘hvilket træk er meget vigtigt, når du vælger langtidspartner?’, svarede hele ni ud af ti kvinder venlighed.

Også de andre populære træk er i samme relativt bløde kategori:

Han skal være støttende: 86,5 procent.

Være intelligent: 72,3 procent.

Have uddannelse: 64,7 procent.

Have selvtillid: 60,2.

Længere nede på listen kommer flot krop og ansigt, ambitioner og en god økonomi.

Antropolog Virginia Vitzthum fra det amerikanske Kensey Institutte kommenterer det således:

- Venlighed er lidt ligesom tyngdekraften, essentiel, men alligevel ikke noget, man lægger mærke til, før den er væk. Med tanke på tidens fokus på udseende og rigdom kan det virke som en overraskelse, at venlighed er det mest eftertragtede træk verden over.

- Men venlighed er nøglen i menneskets evne til at skabe længerevarende sociale bånd, som er så afgørende vores evolution. Uden disse bånd og uden venlighed til at hjælpe os igennem de svære tider ville vi ikke have overlevet og blomstret.

Fysiske træk

Når det handler om fysiske træk, viser det sig, at et dejligt smil og flotte øjne er vigtigere end alt andet, inklusiv størrelsen på penis.

For heteroseksuelle kvinder er en diller i gennemsnitsstørrelse det næstmest vigtige fysiske træk hos en potentiel kæreste. Meget færre kvinder ønsker en stor diller, og mindre end en procent af kvinderne lægger stor vægt på, at manden skal have en lille penis.

Dog fremgår det også, at jo mere seksuel erfaring kvinderne har, desto større vægt lægger de på den der diller og dens størrelse.

Nu, vi er ved størrelse: Mandens højde har også betydning for en del af kvinderne, idet hver tredje lægger vægt på, at han er høj, og 9 ud af ti angiver, at de foretrækker, at han er højere end dem.

Hver anden kvinde ønsker desuden store hænder, en tiltrækkende ryg, muskuløse arme samt skæg på den potentielle partner.

Det fremgår også, at flere kvinder hellere vil have en glatbrystet mand end en herre med hår på brystet.

For ikke-heterokvinder er de vigtigste fysiske træk, bortset fra smilet og øjnene, bryster i gennemsnitsstørrelse, en numse i samme kategori, en flot ryg og langt hår.

Der er selvfølgelig store forskelle på kvindernes ønsker verden over. For eksempel sætter 82 procent af alle kvinderne kryds i uddannelse, når der skal vælges partner, mens det i Danmark kun er 50,2 procent, som vægter, at en potentiel partner har en god uddannelse.

