Denne form for utroskab sniger sig ind i dit forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Jaloux? Sådan tackler du det --

Utroskab er ikke kun, når din partner har gnedet kønsorganer med anden end dig.

Det kan også være følelsesmæssig utroskab. Og det er måske den form, du er skyldig i.

Den form for utroskab er knap så synlig og kommer sandsynligvis snigende ind på dig. Men den er lige ødelæggende for et forhold, og den fører således også gerne til seksuel utroskab.

Det forklarer psykolog og forfatter Diana Kirschner.

Men hvad er følelsesmæssig utroskab, og hvad er faresignalerne på, at du eller din kæreste leger med ilden?

Når du giver dit hjerte, din omsorg, dine intime tanker og din opmærksomhed til en anden - som du også har seksuelle tanker om - end din kæreste, er du sandsynligvis følelsesmæssigt utro.

Brok

Denne form for utroskab kan snige sig ind i forholdet, efterhånden som det bliver trygt og kedeligt og lidenskabsløst. Her er mere småbrok og skænderier end sex og glæde, og resten kører på autopilot, og så kan det hænde, at du begynder at betro dig til en kollega eller en gammel ven, der er dukket op på facebook.

Her klager du din nød, du brokker dig over, at kæresten ikke ser dig, forstår dig, lytter til dig, du deler tanker, følelser og hemmeligheder, og efterhånden virker det, som om din ven er meget mere forstående og omsorgsfuld end din kæreste.

Du er følelsesmæssigt utro. Og så er skridtet til den fysiske version kort.

Forskning peger på, at mænd synes, at seksuel utroskab er værst, mens kvinder mener, at den følelsesmæssige er mere sårende. Læs om det i faktaboksen længere nede.

Uanset hvad så er hovedårsagen bag mange problemer i parforhold, at den ene eller begge parter savner nærhed og intimitet. Og hvis man så opdager, at kæresten får og giver det et andet sted, kan det være lige så sårende og ødelæggende som et seksuelt sidespring.

Se også: 7 tegn på du skal tilgive utroskab

De seks tegn

Her er de seks tegn på, at du er følelsesmæssigt utro:

1. Du brokker dig over din kæreste til din ven, som du føler forstår dig meget bedre.

2. Du føler mindre samhørighed med din partner end med din ven.

3. Du har seksuelle tanker om din ven.

4. Du fortæller mere om dig selv til din ven end til din kæreste.

5. Du vil hellere være sammen med din ven end din kæreste.

6. Din kæreste ved ikke, at du har de følelser for din ven.

Gør dette

Hov, er du ude på et sidespor? Føler du dig truffet? Frygt ej, for ifølge Diana Kirschner kan du i princippet stadig redde dit forhold. De skal ‘blot’ gøre disse fem ting:

1. Erkend, at følelsesmæssig utroskab er en seriøs trussel mod dit forhold.

2. For at få dit forhold tilbage på ret kurs bliver du nødt til at distancere dig følelsesmæssigt fra din ven og nok bryde kontakten.

3. Tal om dine problemer i forholdet med din kæreste eller en terapeut, ikke med din ven.

4. Genskab intimiteten og venskabet i dit forhold. Tal sammen, sådan rigtigt, dybt, ærligt og lyttende.

5. Lad som om, du har en affære med din kæreste. Gå på dates sammen, vær nærværende og prioriter sex.

Se også: Fristet til utroskab? Sådan undgår du at falde i