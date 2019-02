Derfor afvist mange kvinder sex på første date

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Det tænker kvinder ved første knald --

Spørgsmålet, om man skal knalde på 1. date, deler stadig vandene.

Efter p-pillen, 60’erne og 70-frigørelsesprojekt, feminisme og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, netdating, normskred og forbrugsfest og individualiseret hedonisme er der stadig personer, der mener, at man ikke bør dyrke sex på 1. date, fordi man dermed viser, at man er billig og således ikke kærestemateriale.

Det kan man konstatere ved at læse kommentarerne under en artikel på dameafdelingen af det sexfikserede og samtidig bornerte britiske site dailymail.co.uk.

Artiklen handler om, at en datingapp, Jaumo, har spurgt mere end 30.000 britiske, amerikanske, canadiske og tyske medlemmer om, de vil knalde på 1. date.

59 procent af de canadiske singlekvinder siger ja til sex efter det indledende møde, og det samme gælder 48 procent af de amerikanske og 40 procent af de britiske kvinder - og 23 procent af de tyske.

Ikke overraskende er mænd i undersøgelsen mere villige til at være ‘billige'. Tre ud af fire britiske gentlemen er klar til sex på 1. date, og 63 procent af de amerikanske.

En stor del af kommentarerne under artiklen er mildest talt fordømmende over især kvinder, der kan finde på at være rundhåndede med deres kroppe på 1 date: Så er hun billig, uden selvrespekt, en tøjte og ikke kærestemateriale:

Et par enkelte blander sig i samtalen og prøver at forsvare kvinders ret til at have sex uden at blive slutshamet:

TV: Gør første date til en succes

Danmark

Som tallene i datingundersøgelsen viser, er der store kulturelle forskelle, hvilket gør det svært at overføre dem til danske forhold. Men vi spurgte den danske sexolog Bastian Larsen, om vi hertillands stadig er fordømmende overfor sex på 1. date.

Han indleder med en anekdote, der viser noget om fordommene:

- For en del år siden blev jeg dumpet af min kæreste, og en måned efter udløb min kontrakt med TV2 i Århus, og jeg kunne ikke komme tilbage til København, fordi min lejlighed var udlejet det næste år.

- At sige, jeg var bitter, er en underdrivelse, men heldigvis havde jeg hørt om det her online dating og gik derfor amok i Århus’ datingliv og senere det københavnske. Over de næste tre år var jeg på et sted mellem 6-700 dates og fik prøvet en del af i den verden.

- En af de mange mærkelige fænomener, jeg stødte på i den verden, var nok fordommene omkring sex på første date. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har siddet i en sofa, min egen eller hendes, og alting gik i den helt rigtige retning, mod soveværelset, og pludselig stopper kvinden op og udbryder: ‘Jeg håber ikke, du tror, at jeg er sådan en, der altid har sex med folk på første date!’

I sådan situation skal man som mand huske at lave den rigtige grimasse, så ikke kvinden går i baglås, og det hele lukker ned, forklarer Larsen:

- For det er ikke mig, hun taler til, men Gud, sin mor, eller et andet udtryk for det store skyld- og skammonster, der desværre stadig findes inde i mange kvinder.

Sexologer på date: Mænd tror, vi er nymfomaner

Slut

I den amerikanske scorekunstner-verden, blandt såkaldte Pick Up Artists, taler man om begrebet Anti-Slut-Defense-System:

- I det øjeblik en kvinde er bange for at blive opfattet eller opfatter sig selv som billig, lukker hun ned og bakker væk. Og jeg oplever desværre, at der stadig er en ret stor fordømmelse af kvinder, der har sex på første date - og også af kvinder, der har meget sex og måske med mange forskellige partnere. Desværre oplever jeg, at fordømmelsen kommer fra andre kvinder i langt højere grad end fra mænd.

- Men ærlig talt. Vores mødre og bedstemødre kæmpede for, at kvinder fik retten til deres egen krop, så når kvinder bruger den - og måske ligefrem tager initiativet til at få det sex, de gerne vil have - så har jeg svært ved at se, at det skal være problematisk.

- Så selv om der naturligvis også er mænd, der ikke kan lide kvinder, der er for seksuelt aggressive, så oplever jeg, at det største problem i dag er, at kvinder er blevet deres eget sexpoliti. Den romantiske myte om at initiativet til sex er noget, der skal komme fra et sted udenfor kvinder selv, sidder desværre stadig i mange kvinder til stor gene for både mænd og kvinder. Så glem skam og skyld.

- Den eneste måde, man får et harmonisk sex- og datingliv, er, hvis man lærer at tage udgangspunkt i, hvad man selv har brug for og møder sine partnere derfra. Både mænd og kvinder, siger Bastian Larsen.

Se også: TV: Derfor skal I kysse på 1. date