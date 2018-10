Derfor bitcher du over din kæreste

Stop brok, og tag ansvar for dit parforhold: Det er ikke din kæreste opgave at gøre dig lykkelig, mener parterapeut

Går du rundt og er lidt små-mopset over dit liv og dit parforhold, og synes du faktisk, at det er din kærestes skyld, at du ikke er glad, giver du dermed din partner ansvaret for din lykke.

Og det en fejl, som faktisk er med til at gøre dig mere ulykkelig.

Det mener den danske parterapeut Christiane Meulengracht, som ofte har klienter, der synes, at det er partnerens opgave at fylde ham eller hende med kærlighed. Han eller hun har ansvaret for, at vi føler os glade, elsket og forstået:

- Det betyder samtidig, at vi har en trang til at placere skylden hos os selv eller vore partner, når hverdagen, sexlivet eller relationen bliver svær, hvilket i sidste ende gør os dybt frustrerede, magtesløse, skuffede og fyldt med uforløste forventninger.

- Vi ville have langt færre skilsmisser i Danmark, hvis vi blev bedre til at tage et personligt ejerskab for vores egen lykke i parforholdet frem for at få det til at handle om skyld, siger Christiane Meulengracht.

Parterapeut Christiane Meulengracht. Privatfoto

Mønstre

Hun mener, det skyldes vores grundliggende tilknytningsmønstre, som skabes de første år af vores liv:

- Her har rigtig mange af os fra vores forældre lært, at vi er ansvarlige for andres følelser. ’Se nu, hvad du fik mor til at gøre’, ’Du kan da nok forstå, at jeg bliver sur, når du gør sådan’ eller ’Nu må du ikke gøre din søster vred’.

- Det er dette tillærte mønster fra barndommen, som reproducerer sig, når vi i parforholdet har svært ved at adskille vores egne følelser fra vores partners og derfor gør det til partnerens ansvar at sørge for vores velbefindende, forklarer parterapeuten.

Det er dog muligt at bryde mønstret med, at vi er så følelsesmæssigt afhængige af vores partner, at vi kun kan føle os elsket, når vores partner agerer på en helt bestemt måde.

- Det gør samtidig, at vi konstant bliver skuffede og frustrerede, når vores partners adfærd ikke stemmer overens med vores forventninger, hvilket ofte kan være starten på skænderier og konflikter kendetegnet ved stor fordømmelse og bebrejdelser, siger Christiane Meulengracht.

Lavpraktisk

Selvom vi alle ved, at vi ikke skal lave andre om, er det ikke usædvanligt, at vi føler, at vi har brug for, at vores kæreste er på en særlig måde, for at vi føler os elskede, mener Meulengracht:

- Det kan være meget lavpraktisk som hjælp til dagligdagens pligter - men som vi ikke får udtryk tydeligt - til fx sexlyst - at vores partner skal tage initiativ eller vise begær på den og den måde for, at vi føler os begærede og sexede.

- Det kan også være måden, vi taler til hinanden på, hvor vi higer efter anerkendelsen for at føle, at vi er ok i denne relation. Når vi glemmer at anerkende os selv, har vi tit brug for, at det er kæresten, der skal anerkende os. Og vi er ofte dårlige til at fortælle, hvordan det ville virke. Måske ville et enkelt tak være nok eller et knus eller et blik, der fastholder os eller noget helt andet.

Bevidst

For parterapeteuen er det vigtigt, at vi bliver bevidst om vores adfærd og motivation:

- Hvis vi vil justere på energien eller dynamikken i relationen, må vi være parate til at tage ansvar og ejerskab for vores andel. Den er altid 50 procent i et parforhold - og der skal to til at danse. Vi kan ikke ændre på det, vi ikke kan se. Derfor er bevidsthed om, hvad der kører med os, vigtig.

- Jeg er ikke ude på at sige, at folk skal ændre sig. Det, vi kan ændre, er vores adfærd og vores måde at reagere på, når vi føler os følelsesmæssigt ramt, siger Christiane Meulengracht.

De fleste af os er helt klar over, hvordan vi bedst indgår i relationer og er respektfulde og kærlige overfor hinanden:

- Når vi ender med gentagne skænderier, bebrejdelser eller krav, vil det ofte skabe mere distance mellem os. Der tillader jeg mig ret skråsikkert at sige ,at det jo ikke er vores bevidste intention. Men det sker ubevidst, fordi vi bliver trigget på gamle sår - ofte i relationen til vores forældre, som vi endnu ikke har fået helet, endsige erkendt.

Tryghed

Meulengracht mener, at når vi tiltrækkes af en person, er det fordi vores ubevidste sind både ser et forløsende element (‘han gør mig hel’, ‘sammen med hende kan jeg være mig selv’) og et genkendeligt krænkende element.

- Det sidste er interessant, for der er jo formentlig få, der vil sige at de forelskede sig i en person, der minder dem om deres ikke tilstedeværende far eller en følelseskold mor.

- Men vores ubevidste sind genkender det, og det åbner for to ting: Tryghed i det genkendelige og mulighed for at hele de sår, som børn uværgeligt har efter at blive afvist i ubetinget kærlighed. Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men ikke alle har lært at elske ubetinget, og selv mennesker med en sund opvækst kan opleve svigt.

- Når vi tør være i, at alle har hver sin sandhed og at min smerte handler om, hvad jeg bliver ramt på, og ikke, hvad den anden gør eller ikke gør, kan vi pludselig åbne for en ny dialog. En der mere handler om at være nysgerrig frem for at dømme, bede om hjælp frem for at kritisere og bruge det der er svært til at udvikle frem for at afvikle.

Den følelsesmæssige afhængighed er noget andet, forklarer parterapeuten:

- For i afhængigheden ligger, at vi lader noget andet styre os. Der ligger, at vi begynder at kræve, at vores partner skal være på en særlig måde for, at vi kan føle os elskede. Når det så ikke sker, kritiserer vi - nogle gange kun til veninderne - trækker os, bliver spydige eller går alt for meget på kompromis med efterfølgende martyrdom.

- Det giver ikke mere kærlighed. Ofte bliver vores oplevelse af ikke at blive elsket også en ‘undskyldning’ for at vi selv ikke udviser kærlig og rummelig adfærd. Så kører den negative spiral.

