Derfor bør din kæreste også være din bedste ven

En ting er at elske sin kæreste - som elsker og livsvidne - noget lidt andet er, at kæresten er din fortrolige ven, som du også kan grine med.

Ifølge ny forskning er der store fordele ved, at kæresten også er den bedste ven.

801 voksne amerikanere blev spurgt: ‘Anser du din partner for at være din bedste ven, eller kalder du en anden for din bedste ven?’

83 procent af dem i forhold angav, at kæresten også var deres bedste ven. Mænd og kvinder var nogenlunde enige. Og selv om lidt færre af de yngre deltagere anså kæresten for bedste ven, er der alligevel sket en voldsom udvikling: Et studie fra 1993 blandt studerende viste, at kun 44 procent var bedste ven med partneren.

Selvudvikling

Selv om data er amerikanske, tyder det altså på, at vi har fået forventninger til det faste forhold som for eksempel ligestilling og at relation giver mulighed for selvudvikling.

Og netop i forhold til selvudvikling kan kærestens status som bedste ven være nødvendig - for den bedste ven er både en støtte og en, som tør sige de lidt svære og hårde ting, man kan have brug for i sin selvudvikling.

Deltagerne i den omtalte undersøgelse forventer da også, at partneren hjælper en med at vokse som menneske.

Tilfredshed

Ydermere viste det sig, at personer, som anså kæresten for at være bedste ven, også var mere tilfredse med forholdet.

Det går fint i tråd med, at kammerat-ægteskaber med omsorg, tryghed og fælles interesserer holder længere. Nok er der masser af spændende energi i et lidenskabeligt forhold baseret på tiltrækning og intens optagethed af partneren, men det kan være opslidende i længden.

Andre studier har da også peget på, at personer som vægter venskabsdelen af deres parforhold højt, også melder om større commitment, mere kærlighed og større tilfredshed med sexlivet. Venskabet mindsker også risiko for brud.

Hvilket i den grad bekræftes af endnu et studie, hvor deltagerne alle var i forhold af mindst 15 års varighed. De angav alle disse to grunde til succesen:

At partneren er bedste ven, og at de rent faktisk kan lide kæresten som person.

Fornuft

Alt i alt er det fornuftigt at satse på en kæreste, som man kan lide at bruge tid sammen med og føler et langvarigt bånd med - i et forhold, hvor man passer på hinanden og stoler på hinanden. Helt åbenlyse elementer, der også kendetegner de lykkelige venskaber.

Man kan endda hævde, at man bør tage ved lære af sine venskaber i forhold til sit parforhold og have samme krav til kæresten som til bedste ven. Ofte ser man nemlig, at mange tilgiver kæresten for en adfærd, man ikke ville tilgive hos vennen.

Hvis din ven er led, ubehøvlet, konstant sur, klagende, uærlig og ignorerer dine sms’er og sviner dig til og ikke gider at tale om meningsfulde ting med dig - hvor længe ville vedkommende så være din ven?

