Fire ting du kan gøre for at få intimiteten tilbage i dit forhold - allerede i dag

Et parforhold får hurtigt mange vaner og uvaner. Med få valg og ændringer kan du oparbejde gode vaner, der fremmer samhørigheden i forholdet

Vi har samlet fire relativt enkle tiltag, du kan gøre brug af allerede i dag eller i aften for at få mere intimitet og nærhed i dit forhold.

Derfor burde I gå i seng samtidig

Hverdagen, livet, kærligheden består mestendels af en række små vaner og uvaner, som kan virke og være ubetydelige.

Men nogle er vigtige for at bevare intimiteten i et parforhold. For eksempel noget så prosaisk som sengetider. Fælles sengetider.

Det mener terapeuten Ein Leyba, der forklarer, at det handler om samhørighed og intimitet.

Undersøgelser fra det berømmede parforholdsforskningsintitut Gottman Intitute peger på, at mange par umærkeligt, men sikkert glider fra hinanden, hvor den en eller begge savner nærhed, samhørighed, samtaler etc.

Studier peger også på, at mange af disse par efter cirka tre år holder op med at gå i seng på samme tid. Og andre undersøgelser har vist, at par, der har forskellige sovevaner, også har flere konflikter, mindre sex og mindre fælles kvalitetstid.

Og det er en skam, fordi man netop der, hvis især hvis man kryber i dynerne i god tid, kan bevare samhørigheden - via intime samtaler og cuddling og nåja, også sex.

Sig din mening

På basis mange års erfaring, der er kommet til udtryk i 11 bøger, har parterapeuten Robert Taibbi fundet frem til et par områder, som succesfulde par mestrer.

Et af disse er at fortælle din kæreste, hvad der ligger dig på sinde. Det lyder jo enormt simpelt, og når man skræller alle bekymringerne om at såre eller skabe yderligere konflikt bort, er det faktisk ret enkelt.

Fortæl hvad du tænker og føler i stedet for at holde det inde og blive bitter. Sig hvad du har brug for, lad ham vide, du er ked af det, vred, irriteret, stresset, urolig, deprim. Udover at du får lettet dit hjerte, slipper han også for at gå rundt og tolke og misforstå din adfærd. Han får indsigt i, hvem du er og hvad der foregår, og det skaber intimitet.

Selvfølgelig kan der være udfordringer, fx at du faktisk ikke føle dig tryg nok til at dele, fx fordi han normalt reagerer med vrede eller lignende. Men så er det jo også noget, du skal bringe på banen. Ellers går det helt galt. Og hvis du ikke kan sige tingene, så skriv det, og hvis det heller ikke kan lade sig gøre, så prøv med parterapi.

Her er vejen til ægte intimitet i dit forhold

Vis omsorg

At sige sin mening handler i første omgang om dig, men at yde omsorg drejer sig mere om din kæreste, mener Taibbi,

Når du viser empati og er i stand til at sætte dig selv i din partners sted og ikke får alt til at handle om dig og dine følelser, kan du være med til at undgå den langsomme opbygning af vrede og ‘det er også bare din skyld det hele.’ Vær ikke smålig, vær i stedet den første til at række hånden ud efter en konflikt.

Sex og samtaler: Her er to måder at redde dit parforhold på

Hvad mener din partner

Led efter den positive intention eller det stærkeste argument hos din partner, er et af den danske psykolog Frej Prahls bud på, hvad man skal gøre for at bevare samhørigheden:

- Når jeg kritiserer min partner, vil min partner ofte føle sig angrebet og have lyst til at forsvare sig, hvis han eller hun ikke først føler sig forstået. Derfor kan det give god mening, inden jeg giver kritikken, at lede efter min partners stærkeste argument eller bedste intention med at gøre det, som nu engang frustrerer eller bekymrer mig.

- Når jeg har fundet og givet udtryk for dette, vil min partner ikke længere bruge energi på finde på argumenter mod min kritik, men rent faktisk være i stand til at lytte, fordi han eller hun føler sig forstået.