Derfor dyrker vi mindre sex

Flere studier peger på, at der dyrkes mindre sex end for en generation siden

Er vi så bare blevet mindre liderlige, stiller vi for store krav, eller er der bare for meget gang i mobilen?

Svaret er ifølge en stor tysk undersøgelse knap så ildevarslende.

Det tyske studie, publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Journal of Sexual Medicine, tager udgangpunkt i sexdata for 1095 repræsentativt udvalgte tyske mænd i alderen 18-93 indsamelt i 2016 og sammenlignet med sexdata fra en lignende gruppe indsamlet i 2005.

Faktorer som hvor ofte man har lyst til sex, om man har en samboende kæreste, samt sexfrekvens blev analyseret.

Langt de fleste mænd, som bor med partner, i 2016, er seksuel aktive og melder om sexlyst indtil 70-årsalderen. Efter 70 rapporterer hver anden om sexlyst. Uanset set alder melder mænd, der ikke bor med en kæreste, om langt mindre sexaktivitet og sexlyst.

81 procent meldte i 2005 om sexaktivitet, det er faldet til 73 procent i 2016. I 2015 meldte 8 procent om manglende sexlyst, i 2016 13 procent.

Men sexnedgangen hænger i høj grad sammen med, at færre mænd bor sammen med en kæreste. Faldet var især tydeligt blandt unge og midaldrende.

Desværre så forskerne IKKE på, om mændene have kæreste - kun om de boede sammen med en. Så der kan være nogle fælder i studiet. Det kan med andre ord skyldes, at der er flere singlemænd, som er kørt ud på et seksuel sidespor.

Mindre sex blandt unge i USA

Et andet studie viste for nylig, at selv om normerne er blevet mere liberale, og pornoen mere fri, er amerikanere mindre aktive i sengen. 26.620 amerikanere i alle aldre deltog,

Forskerne har sammenlignet sexfrekvensen blandt gifte og par, samboende, ikke samboende og singler fra 1989 til 2014.

Omkring 90'erne havde den gennemsnitlige voksne amerikaner sex 62 gange årligt. I 2014 blev det til 53 knald.

Især gifte og samboende par lider. I 1990 rapporterede de 73 knald om året, i 2014 55.

Alderen har selvfølge en betydning, Amerikanere i 20'erne har sex cirka 80 gange om året. Dem i 60'erne elsker omkring 20 gange om året.

Når forskere kontrollerede for alder, viste det sig, at de personer, der er født i 30'erne, har sex oftest, mens dem født i 90'erne, har sex mindst.

En af forskerne bag studiet, Jean M. Twenge, giver på psychologytoday.com mulige forklaringer på den seksuelle nedtur, som overordnet delvis kan tilskrives det faktum, at flere er singler:

- Smartphones har ødelagt kærlighedslivet. Det er svært at have ægte samtale med sin partner, for ikke at tale om at have sex, når vedkommende har hovedet begravet i sin mobil hele tiden. Underholdning er mere underholdende end nogensinde. Man kan streame godt tv døgnet rundt - og spille computerspil resten af tiden.

- Især yngre amerikanere er mindre tilfredse med deres parforhold og livet som sådan, måske fordi de er vokset op med høje forventninger. Når vi er lovet guld og grønne skove, kan det være svært at være blive tilfreds, når man som voksen opdager, at livet er lidt hårdere. Det gælder også i forhold til kærligheden, hvor vi forventer den perfekte romance.

- Tidligere generationer regnede ikke med, at parforholdet skulle opfylde alle behov, og de var mere fokuserede på hverdagens praktikaliteter. Samtidigt er det muligt, at unge mænd, der eller er en kraftig motor i at højne sexfrekvensen, måske hellere vil spille videospil end at knalde og få sig et job og en kone.

Tæring efter næring

Den danske sexolog Signe V. Benzen har en lidt anden udlægning af det hele: Adgang til sex giver mere sex:

- Jeg tror faktisk, at vores krop sætter tæring efter næring. Det har vist sig, at både sind, men også krop indretter sig efter hvad der er muligt i det miljø, som vi befinder os i. Hvis der er relativt fri adgang til sex hos partner, så vil vi være tilbøjelige til at have et relativt højt libido i forhold til ham (eller hende), der er på ekspedition på indlandsisen i Grønland.

- Men der er da andre udfordringer for især de unge mænd; aldrig har der været flere som er så bange for at de ikke slår til, at de helt afskriver sig både initiativ og lyst til sex. Det handler både om, at de er bange for, at deres krop (læs: pik) ikke er stor nok eller ser rigtig ud eller kan holde længe nok, men det handler også om, at de ikke føler sig parate eller klædt på til det, som de hele tiden får tudet ørerne fulde af både gennem pornom og medierne, men også i hele sex-snakken, der kører blandt deres kammerater.

