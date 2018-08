Derfor elsker du stadig din eks

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Få spøgelses-kæresten ud af dit liv --

De fleste forhold slutter ikke ved en fælles beslutning og en god stemning henover middagsbordet.

Oftere er det den ene part, der ser sig nødsaget til at forlade den anden til stor sorg for begge - men især for den forladte.

Nogle kommer alligevel hurtigt videre med livet og finder kærligheden et andet sted.

Andre hænger fast i kærligheden til the one that got away. Det kan der ifølge psykolog Randi Gunther være seks grunde til. Hun bygger det på baggrund af samtaler med klienter gennem fire årtier.

Måske kan det give trøst at vide, at du ikke er alene eller følelsesmæssig utilstrækkelig og forkert. Og måske med tiden kan du ændre din adfærd en smule.

1: Den eneste ene

Du havde søgt i øst og vest, og endelig fandt du den eneste ene, som du skulle leve lykkeligt med til jeres dages ende.

Og din partner partner forsikrede dig, at du også var hans soulmate.

Du investerede alt i forholdet, du lagde planer, du gik all in i den altoplsugende kærlighed.

Måske overså du de små signaler på, at din kæreste ikke havde det samme måde, så da du pludselig bliver fritstillet og får tæppet revet væk under dig, fatter du ingenting.

Den havde du ikke set komme.

Du kan ikke bare sådan lige holde op med at elske ham, det føles nærmest, som om han døde snarere end at forlade dig.

Du er tom, flået fra hinanden, helt alene om sorgprocessen.

2: Alt i en kurv

Du er typen, som forpligter dig for meget, som overgiver sig totalt til det nye forhold, som alle lægger alle æggene i samme kurv, som glemmer andre sociale bånd og forbindelser og egne drømme - og sætter fuld fokus på forholdet. Dit nye forhold bliver alt i dit liv.

Hvis du søger denne form altoplsugende totalmagi, er din partner sikkert den samme type. Jeres respektive venner synes, I forsvinder fra verden og lukker jer inde i jeres egen lille boble.

Men da boblen brister, er du alene, helt alene, fordi dine venner og familie har været skubbet ud af dit liv.

3. Koldt vand/varmt vand

Måske havde du en forælder, der dukkede og forsvandt efter forgodtbefindende, og måske er du tiltrukket af mænd, der gør det samme. Du blev trænet til at tolerere magtesløshed og kan derfor stadig elske, seln når objektet for din kærlighed er væk.

Den form for loyalitet har en pris. Du følger din kærestes mindste bevægelser i et forsøg på at finde ud af, hvilken vej vinden blæser. Du undskylder endda på hans vegne for at forsvinde, og når han så er tilbage, tror du det hele er ok igen, selv om du inderst inde frygter, at det heller ikke denne gang er for evigt. Og når han så rent faktisk virkelig forlader dig, står du stadig og venter på, at han kommer tilbage og gengælder den kærlighed, du har til ham.

4. Kynisk

Du blev såret dybt engang, og nu er du bitter, pessimistisk og kynisk. Du tror, at ingen vil kunne elske dig, som du vil elskes.

Nu tester du alle for at se, om de bliver - når og hvis du endelig lader skoldet falde, kan det ske, at han ikke længere orker vente.

Du var endelig parat til at åbne dig. hvorpå du står tilbage med ugengældt kærlighed, så du igen søger ind i det dit eget lukkede rum, der er trygt, men også et fængsel.

5. Din egen skyld

Du er i dyb og ufrugtbar sorg, hvor du giver dig selv skylden for, hvad der gik galt. Igen. For du er blevet forladt før, og patologisk sorg gør det sværere for dig at acceptere, at forholdet er slut.

Nu fungerer sorgen som erstatning for forholdet, og du frygter, at det vil blive endnu mere smertefuldt, når du endelig accepterer, at det er slut.

6. En fantasi

Tænk på alle de ting, du elskede ved din kæreste, og alle de ting, du var bange for at miste. De samme ting, de bindinger kan du ikke slippe, selv om forholdet er slut. De ting fik dig til at føle dig i live og værdsat. Og du troede, din kæreste havde det på samme måde

Nu tænker du tilbage på forholdet, som om det var gensidigt tilfredsstillende og perfekt.

Hvis du ikke kan komme videre derfra, kan det netop skyldes, at du lever i en fantasi om, hvor perfekt forholdet var, du fantaserer om alle fantastiske øjeblikke og glemmer alle de ting, der ikke fungerede.

Du trygler veninderne og anråber universet og ånderne om, at han skal indse, at han stadig elsker dig. Sådan holder dine fantasier dine illusioner i live.

Ifølge Randi Gunther er det del af den menneskets lod at have elsket for meget, at føle ugengældt kærlighed, at have sorg over tabt kærlighed. Men man kan komme videre ved at lade være med at lave alle disse formodninger og fantasier i stedet være åben og autentisk mod frygten med mod.