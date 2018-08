Derfor er din kæreste skredet

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Ex-exorcisme - få din eks ud af dit sind --

Den havde du ikke set komme.

Jaja, I havde da jeres udfordringer og skænderier, men du vidste på ingen måde, at det stod så galt til, at din kæreste så sig nødsaget til at forlade dig.

Nu står du ensom og forladt tilbage, fortabt i din sjæls tusmørkeregn, og undrer dig over, hvad der gik galt.

Få ting, som vi må gennemgå i livet, kan matche den sorg, som kan besætte den forladte efter et langvarigt forhold. Du irrer omkring i spøgelseshuset og leder efter den tabte kærlighed og svar på, hvad der gik galt.

Det svar finder du her.

Den amerikanske psykolog Randi Gunther, der i mere end 40 år har arbejdet med par og singler i terapi, fortæller, at sorgen efter et brudt forhold forværres, når man ikke forstår, hvorfor man blev forladt. Det bliver sværere at give slip, når forvirringen martrer sindet.

Gunther lister her de 10 mest udbredte grunde til, hvorfor man forlader et forhold. Flere af disse hænger tæt sammen.

Affære

Mere end halvdelen af de par, som Randi Gunther har i terapi, kommer til hende, fordi en af dem har været utro. Den mest udbredte grund til at forlade kæresten er, at man har fundet en anden.

Kedsomhed

Tryghed og hygge medfører ikke altid lykke for begge parter i et forhold. Når man kender sin kæreste så vel, at man præcist kan forudsige han/hendes reaktioner, tanker og følelser, kan man miste noget af tiltrækningen til vedkommende.

Ofte er det kun den ene i relationen, som begynder at kede sig. Men vedkommende vil nok ikke erkende det overfor kæresten af frygt at såre ham eller hende. Alt andet lige har de været to om at skabe den trygge havn og burde heller ikke klage over de begrænsninger, som er en del af pakken.

Ikke desto mindre bliver den ene rastløs og begærer noget andet og bliver så samtidig mærket af dårlig samvittighed, for det trygge og kærlige forhold ‘burde’ jo være nok.

Metaltræthed

Vedvarende og tilbagevendende konflikter kan ødelægge et hvilket som helst forhold. Ofte er det dog kun ene ene part, som føler, at konflikterne er så dræbende, at han eller hun må forlade parforholdet. Nogle mennesker er bare bedre til at kapere spændinger.

De konstante skænderier om de samme ting, som ikke løses, resulterer i, at de små følelsesmæssige sår, som de efterlader, bliver dybere og dybere med tiden.

Smerten og afstanden, den skaber, akkumuleres, indtil den ene bare ‘bare har fået nok,’ mens den anden stadig er klar til at kæmpe videre.

En krise for meget

Alle forhold, uanset hvor gode de ellers er, vil falde fra hinanden, hvis parret skal igennem for mange voldsomme udfordringer.

Økonomisk uføre, fysisk og psykisk lidelse, dødsfald, seksuelle dysfunktioner, flytninger, problemer med børnene, arbejdsløshed etc, kan knække den ene, mens den anden ikke bryder sammen.

Nogle par står overfor flere af de kriser samtidig, og den ene begynde måske at give partneren skylden eller blive for needy og magter bare ikke mere og føler derfor, at flugt er den eneste vej redningsvej.

Andre drømme

Ofte har parret de samme drømme og mål, når de begynder deres fælles rejse, men med tiden kan den ene udvikle andre, mens den anden fortsat har samme drømme.

Det kan dreje sig om seksualitet, planer om børn, om børneopdragelse, hvor forholdet skal hen, tro og politik og hvordan man burde håndtere konflikter i relationen.

Hvis et par evner at kommunikere og stadig elsker hinanden, behøver denne (selv-)udvikling ikke at ødelægge forholdet. Det kan faktisk forbedre relationen. Men ofte fører det til, at den ene par skrider for at forfølge sine nye mål.

Skuffelser

Vi er hurtige til at tilgive hinanden fejl i begyndelsen af et parforhold, vi har tillid til, at kærligheden og forholdet vil kunne overleve alt.

Men på et tidspunkt står den ene eller begge overfor adfærd fra partneren, som bliver sværere og sværere at acceptere. Ting bliver ‘deal breakers. Det kan være det lille gentagne svigt, det skjule alkoholmisbrug, den følelesmæssige afpresning.

Hvor man før var tålmodig, erkender man nu, at man ikke længere tåler sin kærestes adfærd. Og det kan komme bag på den kæreste, der hidtil er tilgivet, for han eller hun ser ikke, at det har hobet sig op for den anden. Som til sidst ‘bare har fået nok.’

Alenetid

For nogle kan behovet for alenetide blive så stærkt, at de må forlade et forhold. Det kan typisk være, hvis man har oplevet skelsættende og traumatiserende begivenheder, som vender op og ned på livet. Så han/hun får brug for at komme på afstand af alt, hvad vedkommende er bundet af og så skabe sit liv på ny.

Det kan føre personen ud på en spirituel rejse, som den efterladte ikke kan forstå, hvorfor vedkommende ikke må følge med på.

Flugt fra modenhed

Nogle personer magter ikke at påtage sig det ansvar og udvikle den modenhed, det kræver at indgå i et voksent forhold - med alt hvad det indebærer af seksuel monogami, børnepasning og pligter og arbejde.

Han eller hun troede - og lovede - at det var det, vedkommende ville, men nu føler han sig fanget af forholdet, af sine løfter.

Måske er hun bange for at blive voksen og moden, fordi det føles som at sidde fast, klaustrofobisk, og mens kæresten går all in ned ad på den vej, føler han/hun klemt og drømmer sig tilbage til en tidligere og mere fri tilværelse.

Eventyr

I begyndelse delte de alt sammen, men efterhånden vil den ene ud på eventyr alene, hvor forholdet så er et sted for opladning og tryghed. For den type bliver parforholdet er hyggeligt og givende venskab med respekt og varme, men han/hun har et behov for eventyr.

Dette er typisk en del af en midtvejskrise, men kan ske nårsomhelst. Den ene partner føler sig tryg og sikker i forholdet, mens den anden ikke længere kan rumme forholdets begrænsninger og mangel på eventyr.

Fejl fra begyndelsen

Nogle forlader kæresten og erkender, at det var en fejl at indgå forholdet til at begynde med. Måske blev vedkommende også grebet af forelskelsens rus, måske han/hun bare ikke ville skuffe kæresten.

Han eller har prøvet at se bort fra alt, der talte imod at indgå i parforholdet, men har samtidig vidst, at det aldrig helt var rigtigt. Og efterhånden som almindelige parforholdskonflikter hober sig op, øges behovet for at skride.

Og så, endda uden at kæresten har en mistanke om, at noget er galt, føler denne type sig fanget og må derfor skride.

Psykologen Randi Gunther spørger altid klienter, som har forladt et forhold, hvorfor de ikke advarede kæresten om, hvad de følte, før det var for sent.

De fleste svarer en af disse to ting:

- Jeg kæmpede ikke tide for at ændre noget, og så blev det for sent til at genskabe kærligheden.

- Jeg prøvede at forbedre forholdet. men jeg følte ikke, at min kæreste lyttede eller kunne eller ville ændre sig.