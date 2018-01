Derfor er din kæreste utro - lige nu

Mens du læser dette, sidder din partner måske og chatter med sin elsker - hvis de da ikke ligefrem ligger tætsammensluttet på et hotelværelse et sted

Du tror måske, at din kæreste er dig utro, fordi vedkommende ikke får nok sex.

Men manglende sex er faktisk kun en af mange grunde til, at folk har sidespring.

Det fortæller sexterapeuten Tracey Cox, ligesom tal fra utroskabssite viser, at kvinder har særlige grunde til at begå utroskab.

Tracey Cox lister ti forskellige grunde til, man kan finde på at bedrage partneren. Som det burde fremgå, kan man sagtens være utro af flere årsager. Vi har alle vores små individuelle særheder og bevæggrunde.

Nyt liv i sengen

Cox hævder, at nogle affærer ikke så meget handler om, at den utro part er besat af en anden. Snarere er sidespringer et sidste desperat forsøg på at vække kæreste, romantisk og seksuelt:

- Kæresten opdager det, bliver er ked af det, ødelagt, men pludselig værdsætter vedkommende sin partner, og sexlivet blusser op igen, forklarer Cox, der påpeger, at den slags affærer derfor også dør og måske endda opnår det ønskede resultat.

I andre tilfælde smadrer forsøget blot forholdet.

Tjekke markedet

Nogle - og ifølge Tracey Cox gælder dette mest kvinder - er utro, fordi de vil undersøge, at der er en bedre løsning derude:

- Det gør de, fordi visse følelsesmæssige og seksuelle behov ikke bliver mødt derhjemme. De sammenligner den nye elsker med partneren for at se, hvad de går glip af, forklarer terapeuten, der opfordrer personer, der er utro af denne årsag til at tage en belutning og vælge: Hvor er du lykkelig?

Udgang

Forholdet er utilfredsstillende, og man vil vil egentlig gerne ud af det, men vil ikke selv tage den voldsomme beslutning - derfor vælger nogle at være utro, hvorpå de så håber, at kæresten opdager det og siger, så er det slut.

Nok en lidt fej version, og Cox opfordrer da også til, at den utro i stedet bare skrider frem for at overlade det til kæresten.

Kedsomhed

Og så er der den slags utroskab, som handler om, at man nok som sådan er glad for sit forhold og elsker sin kæreste, men keder sig:

- Man vil ikke forlade forholdet, men har brug for den spænding, som en affære giver.

Man elsker altså sin partner, men måske er vedkommende og kan ikke dyrke sex, eller måske vil man ikke forlade relation på grund af børn eller de økonomiske konsekvenser.

Den slags affærer kan i princippet stabilisere forholdet, men jo længere de varer, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver opdaget.

Hævn

Hævnmotivet ligger bag en del sidespring: Man har opdaget, at kæresten har været utro, og så gør man det selv, for hævn, for oprejsning.

Midtvejskrise

Var det virkelig det, livet skulle være, har jeg opnået det, jeg ville? er spørgsmål man kan stille sig selv midt i livet, når man sidder fast i huslånet, jobbet og den konstante trummerum.

Så prøver man noget nyt og desperat - køber en motorcykel, finder en elskerinde.

I det lange løb er det billigere med en motorcykel.

Smutvej

Egentlig vil man helst bare skride, man har ikke mod og kræfter til at tage den voldsomme beslunting eller forsøge at rette op på forholdet, så man har en affære for at holde det ud.

Fordi man fortjener det

Du er en super kæreste, ikke sandt? Du er betænksom og kærlig, og et skaffedyr og sød mod ungerne. Og det er også dig, der tager opvasken.

Så du tænker et lille engangsknald i ny og næ er din ret. Because you're worth it. Det er der ingen, der opdager.

Men det er der nok alligevel.

Manglende sex

Han eller hun mangler noget i sit forhold. Føler sig tager for givet, savner sex og omsorg. Og de ting prøver man så at finde i en affære.

Ifølge Cox skal man droppe affæren, hvis det viser sig, at ikke være vigtigt alligevel. Er det omvendt netop det, man savnede, så forlad kæresten.

Fetich

Måske drømmer han om om sex, som partneren ikke kan eller ikke vil eller ikke vil kunne være en del af, eller som han ikke tør fortælle om: Sex med en person af eget køn, en kinky fetich eller blot en påtrængende fantasi.

Nogle prøver det uden for forholdet. Måske viser det sig ikk at være så spændende alligevel, og så er den historie ude. Omvendt kan der ske det, at man erkender, at man ikke kan leve uden - så måske partneren alligevel vil kunne bistå i et eller andet omfang. Ellers må man forlade relationen,

Egoboost

Nogle tror, at en affære vil give dem mere selvværd, et egoboost. De vil se, om de stadig har det, der skal til. Og egoboostet kan da også give nyt liv med kæresten. Men det er en meget risikabel måde at pleje sit ego på.

Derfor er kvinder utro

En ting er, hvad terapeuter angiver som grunde til, at folk er utro. Noget andet er så, hvad de utro selv angiver som årsager. Utroskabssitet Victoria Milan har spurgt nogle af dets knap seks millioner brugere om, hvorfor de er (eller forsøger at blive) utro.

Her er kvindernes top 5 begrundelser fra undersøgelsen:

#1 Ensomhed

Manglende følelse af opmærksomhed og nærvær i hverdagen er absolut topscorer på listen over grunde til at overveje en udenomsægteskabelig affære. (38%)

#2 Så se mig dog

Næsten lige så højt scorer savnet efter anerkendelse og beundring (33%)

#3 Hævn

Den er god nok, hævn er på listen af grunde over, hvorfor kvinderne er utro. De opdager manden har en affære og ønsker simpelthen at hævne sig ved at gøre det samme. (16%)

#4 Udlevelse af drømme og fantasier

Ønsket om at udleve seksuelle fantasier og ønsker som ægtefællen ikke vil, eller man ikke tør fortælle om. (9%)

#5 Mere sex

Overraskende nok er er det kun en meget lille del af begrundelsen for utroskaben, der kan findes i ønsket om mere sex. Kun 2 % svarer, at det skyldes, at de får for lidt sex derhjemme.

Det er ikke fordi, de ikke elsker deres mænd

I samme undersøgelse har kvinderne også svaret på om de elsker deres mænd. Og det gør de. 89 % svarer klart ja til spørgsmålet. 2 % er i tvivl. Kun 9 % ved, at de ikke gør.

Svaret overrasker ikke fagfilosof og ny pressechef hos Victoria Milan, Anne Dorthe Walther. Til Ekstra Bladet siger hun:

- Jeg tror, det overrasker, at mange - især kvinder - faktisk bruger utroskab til at redde deres forhold. Vi ved fra andre undersøgelser blandt vores brugere, at det langt fra er alle, der vælger faktisk at få en affære. Mange bruger netværket til at tale med andre om, hvordan de har det. Om ensomheden i ægteskabet, følelsen af at blive overset, om trivielle og pressede hverdage med børn og pligter, om savnet efter sommerfugle i maven. På Victoria Milan kan man møde ligesindede og få den opmærksomhed og følelse af nærvær, som man savner i hverdagen, siger Walther.

Hun oplyser, at der er sket en drastisk udvikling de seneste tre år hos de kvindelige brugere af sitet. Svar, der angiver emotionelle grunde til at være utro, er steget fra 56 procent til 71 procent, mens svar, der begrunder utroskaben i ting, der kan relateres til sex, er faldet drastisk fra 28 procent til 11 procent. Kun 2 procent af svarene handler i dag direkte om sex.

Synes du, dette virker en smule overfladisk? Så læs denne artikel, der handler om terapeutguruen Esther Perrels syn på kvinders utroskab.

